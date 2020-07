Ce que les militants pensent du bouclage de la ville de Yaoundé dans le cadre de la lutte contre l’insécurité.

Gotirne Bengono Ndo, président de la section Rdpc Mvila Sud-Est

« On ne peut pas défier l’Etat impunément »

C’est une mesure salutaire prise par les pouvoirs publics car il y a une escalade, voire une défiance de la puissance publique que le gouvernement incarne lui, qui, dans ses pouvoirs régaliens, a le devoir d’assurer la protection des personnes et des biens. Faire éclater des bombes artisanales à Yaoundé, c’est défier le président de la République en portant atteinte à ce qu’il a de plus cher, à savoir la capitale. Car pour lui, tant que Yaoundé respire, le Cameroun vit. Il faut donc opposer à ces poseurs de bombes une riposte rigoureuse. Le bouclage des quartiers de Yaoundé permet de dénicher les auteurs de ces bombes artisanales et autres malfrats qui veulent défier l’Etat.

Jean Daniel Dupont Ango, président de la section Rdpc Océan Sud Maritime

« Un mal pour un grand bien »

Je fais confiance aux pouvoirs publics. Cette mesure est louable dans la mesure où elle met les populations de Yaoundé en confiance. Celles-ci se sentent en sécurité. En bouclant les quartiers, on filtre les entrées. Donc pour moi, l’opération de bouclage des quartiers de Yaoundé est efficace. Nous notons une accalmie certaine. Les populations ne doivent pas s’affoler. Elles doivent faire confiance aux pouvoirs publics qui sont garants de la sécurité de tous les citoyens. Certains decrient les réveils brusques, les fouilles mais on ne fait pas d’omelette sans casser les œufs. Si le revers de la médaille est de se réveiller à 5h au lieu de se faire exploser, on accepterait le supplice que la mesure des pouvoirs publics impose. C’est un mal pour un grand bien.



Aboubakar Sali, président de la sous-section de Newton aéroport 1 dans le Wouri2

« Tout comportement suspect doit être dénoncé »

La recrudescence de l’insécurité observée ces derniers temps dans la ville de Yaoundé nécessite cette opération coup de poing de nos éléments de sécurité et de maintien de l’ordre. Il leur revient de protéger les populations. Parce que nous n’accepterons pas que ce soit à Yaoundé ou même dans les autres villes du pays, que des individus mettent à mal la quiétude des citoyens. Pour cela, nous devons coopérer en dénonçant tout comportement suspect car la lutte contre l’insécurité est une affaire de tous.

Ayang Djondandi Alexis, militant Rdpc du Mayo-Danay-Nord

« Cette opération rassure les populations »

L’insécurité est grandissante tant à Yaoundé qu’à l’intérieur du pays. Des explosions des bombes artisanales qu’on avait vu et entendu par le passé à l’Extrême-nord et dans la partie anglophone du pays ont fait surface à Yaoundé.

Dans le jargon populaire, il est dit « gouverner, c’est prévoir ». Les autorités sont donc dans cette logique de prévenir d’autres menaces. Pour moi, cette opération est une bonne chose. Étant donné qu’elle va dissuader d’autres mauvais esprits animés par le chaos et aboutir à détecter des personnes de mentalités douteuses. Mais, il faudrait humaniser cette opération, puisque les images récupérées par les adeptes du chaos des réseaux sociaux, peuvent heurter la sensibilité.



Hamadou Inoussa, militant Rdpc Mfoundi II

« Nous saluons ce déploiement sur le terrain »

La paix c’est ce qu’on a de plus cher. Quand elle est menacée il faut mettre tous les moyens en jeu pour la préserver. C’est pourquoi nous saluons ce déploiement de nos forces de sécurité et de maintien de l’ordre face à l’insécurité observée ces derniers temps dans la capitale politique avec des explosions de bombes artisanales. Le président de la République l’a lui-même dit que nous devons être tous des mendiants de la paix parce que rien ne peut être envisagé sans elle. Il donc un impératif pour nous d’œuvrer pour consolider cette paix en collaborant de façon étroite avec ces éléments de force et sécurité. Nous devons dénoncer le moindre suspect, mettre hors d’état de nuire ces adeptes du chaos pour que vive notre cher et beau pays et surtout dans la paix.

Olivier Mba Mba, militant Rdpc, Vallée du Ntem I

« Ce bouclage doit être permanent »

La logique insurrectionnelle et de déstabilisation dans laquelle s’inscrivent certaines personnes tapis dans l’ombre ne trouvera pas terrain fertile à Yaoundé et dans tout le Cameroun. C’est peine perdue. Bravo déjà à la sécurité qui nous rassure par sa présence et surtout la prompte réaction chaque fois qu’une situation est signalée. Nous restons vigilants et déterminés à œuvrer pour la paix et la stabilité de notre pays. Nous encourageons ce bouclage des quartiers qui doit se faire de façon permanente pour extirper de la population ces fauteurs de troubles qui mettent à mal notre sécurité.