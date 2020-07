Mairie d’Ayos : Paul Ndongo et les prestataires, main dans la main

Le premier magistrat municipal et les différents entrepreneurs engagés dans la réalisation des travaux de la municipalité ont accordé leurs violons, pour leur exécution dans les normes et les délais, afin de faire d’Ayos, une ville futuriste.

C’est désormais une tradition à la mairie d’Ayos. Depuis la prise de fonction du nouveau maire, l’exécutif municipal se réunit chaque samedi pour l’évaluation des travaux dont la mairie est le maître d’ouvrage. Objectif, s’assurer qu’ils soient effectués dans les normes et les délais. Et c’est pour s’assurer justement du suivi desdits chantiers que le maire a réuni le 11 juillet dernier autour d’une même table, tous les entrepreneurs engagés dans la construction d’ouvrages d’art, des voies d’accès, des routes, de fourniture des matériaux, d’installation des points d’eaux et d’électrification. « Nous voulons travailler main dans la main avec les prestataires. Les accompagner, payer leurs décomptes et nous assurer de la bonne exécution des travaux suivant le cahier de charge », a fait savoir, Paul Ndongo. Cette rencontre a été le moment des échanges francs et courtois entre les différentes parties. Les problèmes posés par les entrepreneurs ont eu séance tenante des réponses du chef de l’exécutif municipal d’Ayos. Au terme de la rencontre, les différentes parties se sont engagées à travailler en synergie pour la satisfaction de tous. Joignant la parole à l’acte, le maire et les autres membres de l’équipe ont effectué une descente sur le terrain, à l’effet de visiter les différents chantiers et voir de près leur état d’avancement. Que ce soit sur le site de construction du stade municipal, des chantiers des voies d’accès ou même ceux de construction du grand marché d’Ayos, un constat se dégage : les entreprises en charge sont à pied d’œuvre. Le maire qui se réjouit déjà du bon déroulement des travaux sur le terrain, encourage les entrepreneurs à véritablement mouiller le maillot pour lui donner pleine satisfaction à la fin. Selon les délais d’exécution, les premiers chantiers vont être livrés au mois de décembre prochain. Le nouveau maire d’Ayos traduit ainsi dans les faits ses promesses de campagne, à savoir, œuvrer efficacement pour le bien-être de ces populations qui lui ont accordé leur confiance en le portant à la tête de cette municipalité située dans le département du Nyong et Mfoumou.

Ousman Abdoul AzIz