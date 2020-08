Elections régionales : Des signaux perceptibles à la base

Les récentes dispositions prises par le conseil électoral, les textes du président de la République, l’approche de la clôture des inscriptions sur les listes électorales, créent du mouvement au sein des militants du Rdpc.

Il y a des signes qui ne trompent pas. Depuis la publication par le président de la République du Décret 2020/381 du 13 juillet 2020 déterminant les caractéristiques des attributs et insignes des conseillers régionaux et municipaux, le bal incessant des militants dans les services de la trésorerie du secrétariat général du Comité central du Rdpc, témoignent de ce que quelque chose se prépare à l’horizon. Ils s’y rendent pour, disent-ils, « se mettre en règle » vis-à-vis de leurs cotisations et autres engagements financiers classiques et réglementaires. En effet, il ne se passe pas une journée sans voir débarquer des militants à la recherche de telle ou de telle information. Ou encore venir poser le problème sur un éventuel texte définissant les contours du prochain rendezvous électoral, ou la qualité des militants devant aller à l’assaut des conseils régionaux. Bien que l’affluence n’a pas encore atteint la vitesse de croisière comme lorsque le corps électoral est convoqué et que la circulaire du Président national vient préciser les conditions d’élection et d’éligibilité. La même mouvance est perceptible au niveau des organes de base sur le terrain. Malgré le caractère limitatif et restrictif des rencontres et autres réunions imposées par le Covid-19, le prétexte est tout trouvé pour glisser un point à l’ordre du jour concernant le prochaine consultation électorale nationale. Notamment l’élection des conseils régionaux. Les tractations ont même commencé au sein de groupuscules qui se forment au gré des ententes. Les responsables des organes de base se font courtiser, en attendant que des textes de la hiérarchie du Parti viennent préciser certaines dispositions et éclairer quelques zones d’ombre. Certains candidats malheureux au double scrutin qui se sont vus promettre une place à cette occasion tant attendue revendiquent la concrétisation de cette promesse. Même les conseillers municipaux qui constituent une partie du corps électoral sont regardés désormais avec des yeux de Chimène par les éventuels candidats, qui leur font une cour assidue. Sans compter que d’autres prétendants dans la même circonscription se sont prononcés, mettant en difficulté ceux-là qui avaient en charge de conduire les opérations dudit scrutin municipal et législatif. Ce qui est sûr, les jours qui viennent seront encore plus mouvementés. Chaud devant !

William MONAYONG