Examens officiels 2020 : Tout se passe globalement bien.

La saison des examens se poursuit sereinement. Même les candidats au baccalauréat C, D etTi ont repris les épreuves de sciences, chimie et physique, annulées à cause de quelques irrégularités en toute confiance.

Staline Tchoffo, candidate au baccalauréat D, a repris ces épreuves au sous centre écrit du lycée bilingue de Mendong lundi et mardi dernier et confie que tout s’est passé dans le calme et la tranquillité. En effet, le souci du ministre des Enseignements secondaires d’avoir des résultats fiables et reflétant le niveau réel des candidats n’a pas été vain. Les candidats ont fait face à de nouvelles épreuves et chacun y a mis du sien pour optimiser ses chances de réussir. Ces épreuves arrivent au lendemain des examens de Bepc et de Cap. Les candidats qui à ces examens étaient face à leurs connaissances la semaine dernière et à cause de la fête de Tabaski, les épreuves se sont prolongées jusqu’au samedi 1er aout, vendredi étant férié. Un break qui aura permis aux candidats de se ressourcer et de revisiter leurs cahiers pour les dernières épreuves. Allan Tignang, a vu en cette journée non pas une ouverture sur la distraction, mais une occasion de se concentrer un peu plus pour une meilleure performance. Et la suite lui a donné raison. On se souvient que deux semaines auparavant, ce sont les candidats au Cep, au First living certificate, au Gce O level, Gce Advanced level, Brevet de technicien supérieur et au probatoire de l’enseignement technique qui se remuaient les méninges. Tout s’était passé dans un climat serein et sans aucune irrégularité. L’administration avait pris toutes les mesures nécessaires pour que ces examens se déroulent dans le strict respect des mesures barrières, pour des examens sans aucune contamination au coronavirus. Ces mêmes dispositions sont encore prises depuis ce matin pour des examens de probatoire serein sur l’ensemble du territoire national où tout se passe bien dans l’ensemble.

Line Tanké Njiké