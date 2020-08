Mairie de la ville de Douala : Campagne d’hygiène et de salubrité publiques

Cette nouvelle approche implémentée par le Dr Roger Mbassa Ndine, premier magistrat de la métropole économique a connu un succès populaire les 7 et 8 août derniers à Douala III, grâce à l’accompagnement du gouverneur de la région du Littoral, Samuel Dieudonné Ivaha Diboua.

Le maire de la ville de Douala est décidément un homme d’action. Il vient une fois de plus de se distinguer par une nouvelle approche de la campagne d’hygiène et de salubrité publiques dans la ville de Douala. La commune d’arrondissement de Douala 3ème , considérée comme un laboratoire du vivre-ensemble, à travers la cohabitation pacifique de sa mosaïque d’hommes et de femmes venus d’horizons divers, a servi de point d’ancrage à cette opération. Pendant deux jours, la mairie de la ville de Douala placée sous le commandement de Roger Mbassa Ndine, en présence du gouverneur de la région du Littoral s’est attelé à dégager tous les détritus et les points de commerce qui jonchent le tronçon nouvellement construit pour désengorger l’axe principal du stade Japoma. Il s’agit pour les autorités de la ville de Douala de remettre au pas tous ceux qui ont pris d’assaut les coins et recoins de cette route où l’insalubrité a fait son lit à cause de l’indiscipline de certains usagers. Ils vont ainsi mener une lutte sans merci contre le dépôt anarchique sur la voie publique des ordures ménagères, des objets de nature à restreindre la circulation sur ladite voie, l’encombrement des chaussées et des trottoirs par le dépôt anarchique ou abandon de matériaux divers, l’envahissement des abords des maisons par une végétation folle, le défaut d’entretien des terrains vagues non mis en valeur etc. Pour le premier magistrat de la ville de Douala, les objectifs recherchés dans le cadre de cette nouvelle approche sont multiples : Il s’agit prioritairement, indique-til, de renverser la tendance actuelle, en rétablissant dans chaque quartier de la ville de Douala, des réflexes de propreté, voire des mœurs d’hygiène et de salubrité publiques, le drainage des eaux usées ou pluviales, sans éluder le curage des caniveaux. Après ces opérations d’envergure, la majorité des populations de Douala ont exprimé leur totale satisfaction et remercié le maire Roger Mbassa Ndine et son équipe pour leurs méthodes qui consistent à prêcher chaque fois par l’exemple, à travers une constante participation à l’amélioration du cadre de vie des populations de la capitale économique. Outre des mesures d’hygiène et de salubrité susmentionnée, le maire de la ville de Douala s’est fait également remarquer la semaine dernière à travers une vaste campagne de sensibilisation tous azimuts contre la pandémie du coronavirus. Il a une fois de plus martelé au « Doualais » de ne pas relâcher les mesures barrières prescrites par le gouvernement.

Emmanuel Bitoden