Convention MINADER-PAK : Le port de Kribi s’ouvre à la révolution agricole

L’Accord-cadre signé le 7 août dernier entre le ministre Gabriel Mbaïrobé et le Dg Patrice Melom comporte trois volets essentiels.

L’ échange des parapheurs a donné le ton à cette nouvelle aire qui s’ouvre dans les activités du Port autonome de Kribi. Pour Gabriel Mbaïrobé, il s’agit premièrement, de donner un coup d’accélérateur au Programme de la ceinture agricole autour de la ville industrialo portuaire de Kribi, par un appui multiforme aux riverains. Objectif, assurer la sécurité alimentaire de la mégalopole en devenir. Deuxièmement, donner de l’épaisseur au Programme de la révolution agricole du chef de l’Etat, Son Excellence Paul Biya, avec l’importation des intrants et engrais à partir du Port de Kribi pour booster tous les bassins de production au Cameroun. Troisième volet de cet Accord-cadre signé Gabriel Mbaïrobé et Patrice Melom, l’exportation de l’abondante production agricole attendue dans ce Programme de Révolution Agricole du Président Paul Biya. Le Minader et le Pak ont décidé de mutualiser leurs efforts, leur expertise et leurs deux Administrations, pour garantir le succès des termes de cette convention. « L’accord cadre Minader-Pak vient témoigner l’engagement absolu du gouvernement à accélérer l’émergence par une révolution agricole dont le Cameroun est le grenier en Afrique centrale », a conclu le ministre Gabriel Mbaïrobe.

Maurice YOM