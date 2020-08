TaBaski 2020 : 150 enfants orphelins étaient de la fête

Une journée récréative et éducative leur a été offerte dimanche le 2 août au quartier Briqueterie, àYaoundé.

Organisée par l’Association des femmes dynamiques pour l’assistance aux veuves et orphelins (Afdavo), ces valeureuses femmes sous la supervision de leur présidente Fadimatou Gali, ont une fois de plus donné du sourire à ces enfants. Comme il est de tradition depuis le début de la pandémie au Cameroun, elles ont tenu à désinfecter le lieu de réception pour évoluer dans un environnement sain. Au menu de cette belle journée de fête : consultation bucco-dentaire, causerie éducative sur la pratique des gestes barrières pour lutter contre le covid-19 et gastronomie. Pour l’initiatrice de cet événement, il était question de leur offrir ce moment de partage en leur enseignant quelques valeurs qui vont sûrement les aider au quotidien. « Ils ont besoin de l’amour, du soutien de tous. Et surtout au moment de fêtes, nous nous devons de leur donner du sourire. C’est toujours une autre façon de faire des sacrifices », a expliqué Fadimatou Gali, présidente de l’Afdavo, par ailleurs secrétaire au comité de base Rdpc Ekoudou 4 dans le Mfoundi II. Avant la phase très attendue par ces petits enfants, celle de la gastronomie, une équipe de spécialistes en soin dentaire a pris le temps de mener des consultations pour le bien-être de ceux-ci. Ainsi d’après la promotrice, il s’agira de trouver des moyens pour pouvoir suivre médicalement les enfants qui ont des problèmes dentaires et de leur faire comprendre que l’entretien des dents est aussi important pour leur santé. Dans la même lancée, des échanges sur le coronavirus ont été menés pour faire comprendre aux enfants le respect des règles d’hygiène prescrites par le gouvernement. « Le covid-19 est encore bel et bien présent au Cameroun. C’est pourquoi, nous ne pouvons nous empêcher de revenir sur les mesures de restriction recommandées par le gouvernement », a-telle confié. Cette journée festive riche en chansons et en émotions s’est clôturée de la plus belle des manières. Chaque enfant est rentré les mains chargées de friandises, brosses à dent et pâte dentifrice. En attendant la prochaine édition, celle qui est également conseillère municipale à la mairie de Yaoundé 2 a exprimé sa satisfaction. « Ça fait plaisir de les voir joyeux. Nous remercions tous ceux qui ont mis la main à la pâte pour donner le sourire à ces enfants. Par la grâce de Dieu, nous reviendrons certainement l’année prochaine avec beaucoup d’autres projets. Car le but de l’Afdavo, c’est de partager avec ceux qui n’en ont pas », a conclu la présidente, Fadimatou Gali.

Marthe MAKOUKAM