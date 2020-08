FONGO-TONGO : Le maire encadre l’activité de moto taxi

Il a récemment offert 300 chasubles floquées aux conducteurs de mototaxis de l’arrondisse- ment, pour une meilleure identification et protection des opérateurs de ce secteur

La cérémonie de remise de cet équipement a eu lieu à la sous-préfecture de Fongo-Tongo, sous le regard bienveillant du sous-préfet, Blaise Amiya. Cette opération qui a pour objectif l’identification physique de toute personne exerçant l’activité de moto taximan dans l’arrondissement, s’inscrit dans le cadre de la réglementation de ce secteur. Une action qui sera poursuivie dans les prochains jours par l’identification documentaire de ces derniers. En effet, il sera question de les enregistrer dans le fichier de la commune et leur faciliter l’obtention des pièces administratives pour leurs engins en moins d’un an. Peu avant cette rencontre, les motos taximen avaient manifesté leur mécontentement à l’endroit de l’autorité municipale à cause des tracasseries policières et le mépris qu’ils subissaient de la part des forces de l’ordre dans l’exercice de leur activité sur l’axe Dschang Fongo-Tongo. Paul Dongue avait alors promis de prendre des dispositions nécessaires pour solutionner ce problème. A la suite de ces plaintes, le maire est entré en négociation avec les forces de maintien de l’ordre afin que ces derniers puissent alléger la tâche aux opérateurs de ce secteur. Ces « benskineurs » qui ont salué la proximité et le sens d’écoute du maire se sont dit satisfaits par sa démarche et n’entendent pas décevoir celui qui est pour eux désormais leur bienfaiteur. Ils se réjouissent déjà de la réduction des tracasseries depuis les négociations du maire. Paul Dongue n’entend pas s’arrêter là, celui qui est affectueusement appelé « maire de proximité » veut poursuivre ses actions pour l’épanouissement de ses populations et surtout pour l’amélioration des conditions de vie de tous.

LINE TANKE