appels à l’insurrection : Le Mrc s’oppose au Mrc dans le Ndé

Des responsables du Mouvement pour la renaissance du Cameroun dans ce département, ont décidé de se désolidariser du mot d’ordre de Maurice Kamto, appelant à une marche insurrectionnelle

«Nous, militants du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (Mrc), du département du Ndé, condamnons avec énergie et fermeté cet acte subversif, véritable obstacle au progrès de notre pays ». La réplique des responsables et membres de la coordination du Mrc dans le Ndé à l’appel de Maurice Kamto est cinglante. Réunis le 19 septembre dernier sous la houlette de l’élite citoyenne du département et en présence de leur sœur Célestine Ketcha Courtès, ils ont décidé de se désolidariser du mot d’ordre de leur parti appelant à une marche insurrectionnelle projetée pour le mardi 22 septembre 2020. Au contraire, les responsables de ce parti appellent leur leader et tous les autres du même acabit à « faire montre de patriotisme, car la conquête du pouvoir ne saurait passer par la rue ». Ils précisent qu’ils ne sauraient être complices de la déstabilisation du Cameroun. Et les partisans de Kamto ne s’arrêtent pas en si bon chemin, puisqu’ils invitent le peuple à se préparer pour l’élection des conseillers régionaux prévue le 6 décembre prochain. De même qu’ils appellent les populations à s’inscrire massivement sur les listes électorales, dans la perspective des autres élections à venir. En outre, ils les invitent à se mobilisent pour « agir en faveur du renforcement et de la consolidation du processus de décentralisation en cours » et dont le point culminant est la mise en place effective des Conseils régionaux, cœur du développement local. Une décision prise en connaissance de cause, puisque c’est « après avoir évalué avec lucidité et froideur la situation politique camerounaise ».

Serge William Fotso