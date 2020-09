ELECTIONS REGIONALES 2020 : Le processus de sélection des candidats du Rdpc

Après une sélection minutieuse et rigoureuse de ses militants sur le terrain, par les différentes commissions, le parti a rendu la copie de ses candidatures.

Le 06 décembre 2020, se tiendra les toutes premières élections régionales au Cameroun. Cette élection, selon la Constitution du 18 janvier 1996, va définitivement implémenter le processus de décentralisation. De ce fait, le Rdpc y prendra une part active, à l’effet de consolider sa position de parti leader. Pour y parvenir, il a présenté de bons candidats. C’est-àdire, des candidats dignes de la confiance du parti qui les a investis. Toutefois, il est loisible de préciser que, ces opérations de sélection des candidats se sont déroulées dans un contexte de recherche de consensus. Ainsi, dans le souci de faire réussir cette opération, phase ultime de la mise en place de la décentralisation, outre les critères d’investiture fixés par la loi que sont, l’âge des candidats, qui est de 23 ans révolus à la date du scrutin, l’alphabétisation, la preuve de résidence ou de domicile dans la région, le respect des conditions générales d’éligibilité, la hiérarchie du parti a exigé de ses militants qu’ils respectent scrupuleusement les directives de la circulaire du Président national, Paul Biya, gage de leur engagement et attachement aux idéaux du parti. Mieux, le travail abattu par les différentes commissions départementales de réception et d’analyse, ainsi que les commissions régionales de contrôle, a globalement tenu compte de ces consignes et dispositions de la circulaire du Président national ainsi que de la note d’application le secrétaire général du Comité central. Il s’agit entre autres, de la responsabilisation de la base militante, à travers l’implication des responsables locaux, la prise en compte du genre, des jeunes, de la représentation sociologique et des minorités et surtout des personnes frappées d’un handicap. La dynamique de partage et d’équité, ainsi que l’éthique et la discipline militante ont également prévalu dans cette sélection. « Conformément aux directives de la hiérarchie du parti, tout s’est déroulé suivant l’esprit et la lettre des textes encadrant les opérations de sélection des candidats du Rdpc pour ce scrutin », a précisé Bidoung Mkpatt, président de la commission départementale de réception et d’analyse pour l’investiture des candidats du Rdpc dans le Mfoundi. Au niveau de la commission nationale d’investiture, que préside le secrétaire général du Comité central, Jean Nkuété, au siège du parti, c’est un examen méticuleux des documents qui a été fait par le secrétariat technique, avant la préparation du dossier des investitures à soumettre au Président national. « Globalement, l’opération s’est déroulée de façon satisfaisante sur le terrain, parce que les dispositions de la circulaire du Président national dans la plupart des circonscriptions électorales, ont été appliquées », a rassuré JeanFabien Monkam Nitcheu, rapporteur à la commission nationale d’investiture.

Claude MPOGUE