DEPOT DES DOSSIERS A ELECAM : Ça y est !

Après un travail appliqué et soigné, le Rdpc a déposé dans les agences départementales d’Elecam, les dossiers des candidats ayant bénéficié de l’investiture du parti, hier 22 septembre 2020.

Tout est bien qui finit bien, pourrait-on dire. En procédant au dépôt effectif des dossiers des candidats devant représenter le Rdpc dans les conseils régionaux, hier mardi, 22 septembre 2020, le parti a définitivement tourné la page concernant la phase de sélection et d’investiture. Toutefois, une nouvelle étape devrait commencer après cette phase de dépôt de dossiers. « Lorsque les dossiers sont réceptionnés à Elecam, on procède à une vérification minutieuse, pièce par pièce, en présence de la personne qui les dépose. Et le récépissé est contresigné par le responsable d’Elecam qui reçoit les dossiers et par le représentant du parti politique qui les dépose », a souligné Jean-Fabien Monkam Nitcheu, conseiller au secrétariat général du Comité central du Rdpc.

Au Rdpc, ce sont les équipes désignées par la hiérarchie du parti, qui ont procédé à cette étape dans les 58 agences départementales d’Elections Cameroon pour leur transmission par voie hiérarchique à la Direction générale des Elections. Après la convocation des collèges électoraux par le président de la République le 7 septembre dernier, le Rdpc, comme les autres partis, disposait dès lors de 15 jours pour déposer les dossiers de ses candidats au siège d’Elecam. En parti légaliste, responsable et discipliné, le Rdpc a respecté ces délais. Ayant effectué un travail acharné sur le terrain et à la commission nationale d’investiture à la lumière de la circulaire du Président national et de la note d’application du secrétaire général du Comité central, c’est désormais fait. Les candidats militants devant représenter le parti à l’élection du 6 décembre prochain doivent dès lors mériter la confiance qui leur a été faite par le parti tout entier, de la base au sommet. Ils doivent, selon les dispositions de la circulaire du Président national, être « des femmes, des hommes et des jeunes à la maturité avérée, au loyalisme éprouvé envers le parti et ses idéaux, défenseurs résolus des institutions et valeurs de la République, au premier rang desquelles l’unité, la paix et l’intégrité du territoire national ».

Il est évident qu’en matière d’élections, comme c’est le cas dans toute compétition, beaucoup sont appelés, et peu sont élus. Ainsi, en choisissant ses candidats, c’est un RDPC serein, qui a mis toutes les chances de son côté, pour contribuer à la mise en place efficiente et efficace du processus de décentralisation au Cameroun. Ces « heureux élus », n’attendent désormais plus que l’onction d’Elections Cameroon, l’organe en charge de l’organisation des élections pour être confortés dans leur position de candidats légitimes, avec la proclamation des listes officielles des candidats, après que les différents recours aient été examinés et tranchés.

Muriel ZANG