Enseignement supérieur : Iug de Douala meilleur en Hnd

Selon le ministre d’Etat, ministre de l’Enseignement supérieur, Jacques Fame Ndongo, la publication de ce document : « …participe de la nécessité de rendre public le taux de réussite réalisé par les instituts privés d’enseignement supérieur (Ipes) au cours de la dernière session des examens et constitue une source d’émulation pouvant permettre aux responsables et promoteurs des Ipes d’améliorer leurs performances ». Ainsi donc, l’Institut universitaire du Golfe de Guinée (Iug) basé à Douala avec des antennes à Bafang dans la région de l’Ouest et ailleurs, s’aligne en tête des établissements ayant présenté plus de 400 candidats au Higher national diploma (Hnd), l’équivalent du Bts dans le sous-système anglophone du Cameroun. L’Iug a présenté 672 candidats dont 656 ont été reçus à cet examen. Soit un taux de réussite de 97,62%. En deuxième position vient l’Institut universitaire de la Côte (Iuc), avec 434 admis sur 445 présentés, suivi de l’Institut universitaire Siantou, qui a longtemps trôné sur ce classement. « L’Ecole des majors » a présenté 618 pour 586 réussis. Dans les autres examens, et selon le même classement rendu public le mercredi 21 octobre 2020 par le ministère de l’Enseignement supérieur, l’Institut universitaire et stratégique de l’estuaire (Iues-Insam) sis à Douala, se hisse à la première place au général des établissements ayant présenté plus de 400 candidats au Bts, formation technique de deux (02) ans dispensée dans les Ipes. Cet institut a eu 432 admis sur 489 candidats présentés, soit un taux de réussite de 88,34%. Au niveau des candidats ayant présenté entre 50 et 400 candidats au Bts, c’est l’Institut supérieur des sciences appliquées à la santé (Inssas) de Bafoussam qui arrive en tête avec 73 admis sur 74 candidats présentés. Tandis que la Biaka University institute of Buea se classe première dans cette catégorie en Hnd. Fondé en 1993, l’Institut universitaire du Golfe de Guinée est un groupe de trois établissements d’enseignement supérieur, basé dans le même campus à Bassa-Douala. Spécialisé dans les domaines aussi variés que le Commerce et la gestion, la communication et l’information, l’industrie et les nouvelles technologies, et la formation paramédicale, son offre permet aux étudiants d’adapter leur parcours au fur et à mesure de leur évolution personnelle. Toutes ces formations ont un caractère international tant par le contenu de leur programme, que par l’implication des organisations et des entreprises nationales et multinationales qui participent à l’encadrement des étudiants à travers les échanges, les offres d’emplois, de stages académiques et de stages pré-emplois.

Williams MONAYONG