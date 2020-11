CYCLISME : La fédération camerounaise lance le Grand prix IUG 2020

Cette compétition qui rentre désormais dans le calendrier annuel de la Fécacyclisme, servira de tremplin à l’équipe nationale pour les échéances nationales et inter- nationales futures.

Sans grande surprise, c’est Clovis Kamzong Abossolo qui a remporté cette première édition du grand prix Iug 2020. Il a réalisé un chrono de 2h43m sur les 95,900km, soit une moyenne horaire de 42,71kl/h. Chez les dames, c’est Jolie Discale Memouna qui a franchi en première la ligne d’arrivée, avec un chrono de 56’ sur 27km; tandis que Junior Kankeu de Renaissance de Bafoussam damait le pion à ses adversaires chez les juniors. Pour ces retrouvailles post covid-19, les organisateurs ont voulu faire exceptionnel en frappant un grand coup: faire venir les clubs les plus en vue de l’heure, aux côtés de certains amateurs. Notamment les ténors grands habitués des compétitions nationales et internationales. Clovis Kamzong Abossolo, le vainqueur d’étape à la dernière tropicale Amissa Bongo, le tour du Gabon; et de nombreux autres. Artuce Tela, Hervé Raoul Mba, Robert Fozing Dassie, Michel Boris Tientcheu, etc. Avec cette victoire, le Cameroun est rentré dans le « Top ten » du classement africain. Six catégories ont pris le départ global donné par le président général de l’Institut universitaire du golfe de Guinée, Iug, Louis Marie Djambou, promoteur de cette compétition et partenaire privé de la Fecacyxlisme. Mais seuls les juniors qui ont parcouru 53 km, les dames sur 27 km et les seniors qui ont avalé 95,900 km soit sept tours du circuit ont été primées. Mais les cadets, les vétérans et les coureurs en VTT ont été de la partie. Cette épreuve a vu la confirmation de quelques jeunes qui ne se sont pas laissés compter. C’est le cas de Issa Badodja de Snh vélo club qui a mené sur trois tours avant de laisser régner la suprématie de Clovis Kamzong Abossolo. Ces trois catégories viennent des écuries comme Phoenix vélo club, Douala vélo club, Snh vélo club, Renaissance de Bafoussam et Cyclo sports. Ce sont plus de 70 cyclistes venus des régions du littoral, du centre et de l’ouest. Il est à souligner que ce circuit inauguré dimanche 1er novembre 2020, servira au prochain Grand prix international Chantal Biya, annoncé pour le 18 novembre 2020, qui verra la participation des grands clubs africains et européens.

Williams MONAYONG