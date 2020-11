L’Action 1293

An 38 du Renouveau

Le cadeau de Bernard Fongang

Le suppléant au député des Hauts-plateaux a offert des appuis financiers aux 40 sections Ojrdpc de la région de l’Ouest, question de fêter dans la paix et la sérénité la plus totale.

6 novembre 2020

A la table de la pensée

Bien qu’aucune activité de masse ne soit au programme de cette célébration, les militants du Rdpc seront néanmoins occupés à diffuser un certain nombre d’informations relatives aux élections régionales

Mother Francisca School Shootings

Biya Is All About Victims

The Minister of Territorial Administration Paul Atanga Nji made a second trip to Kumba on Monday November 2, 2020, on behalf of President Paul Biya.

Projet Camvert

Les responsables politiques disent non aux Ong

Dans un mémorandum adressé au chef de l’Etat, ils dénoncent les rapports erronés de Green Speace et Transparency, qui veulent saboter ce projet.

School Resumption in Bafut

‘H’ As In Hope

Children are in class for the first time in almost four years.