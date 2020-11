FOMBOT : L’OFRDPC prépare le 6 novembre 2020

Les responsables de cet organe de base ont tenu une réunion samedi dernier pour finaliser les préparatifs de la célébration dans leur ressort, de l’an 38 de l’accession du président, Paul Biya à la magistrature suprême.

La section Ofrdpc Noun sud I veut participer à sa manière à la célébration du 38ème anniversaire du Renouveau. « Dès que, nous avons lu la circulaire du secrétaire général, nous avons tenu notre rencontre pour penser déjà à la journée du 6 novembre. Car, nous avons notre partition à jouer pour ce moment inoubliable », a indiqué la présidente de la section Ofrdpc Noun sud I, Mariatou Motapon. Pour elle, le Président national accorde toujours une place de choix à la femme. C’est pourquoi, elle veut que ses militantes continuent de témoigner leur fidélité et soutien à leur champion. Ainsi, « nous avons planché sur le thème. Et chaque femme devra, avant ce jour, mener une réflexion pour meubler le débat, afin de contribuer à notre manière au développement local », a déclaré Mariatou Motapon. Il est aussi question pour ces valeureuses femmes de sensibiliser encore sur la pandémie à coronavirus. A son avis, le secrétaire général du Comité central du Rdpc, Jean Nkuété l’a encore souligné dans la circulaire. « Ce qui veut dire que nous allons encore marquer un arrêt sur cette maladie, afin d’encourager les femmes à continuer d’en parler autour d’elles, car elle sévit encore autour nous ». Elle a également souligné que ce sera l’occasion de sensibiliser les militantes sur la paix au Cameroun. Car, « nous nous indignons contre le massacre des enfants à Kumba. Et nous les femmes devont continuer d’inculquer les notions de paix dans nos familles ». La présidente de cet organe de base a également saisi l’occasion de cette rencontre pour expliquer à ses camarades les modifications de la manifestation de cette fête. Pour elle, les responsables des organes de base doivent relayer l’information auprès des militantes de base sur le déroulement de la fête du 6 novembre. Car, tout se passera dans le respect strict de la circulaire et des mesures barrières. Mais, chacune doit continuer de soutenir le président de la République pour un Cameroun émergent. « Ce n’est pas parce que la fête ne se célèbre pas comme d’habitude, que nous allons oublier l’essentiel. Celui de rester soudés derrière le président de la République », a conclu Mariatou Motapon.

Marthe MAKOUKAM