L’Action 1294

Entrepreneurship

Nkah Godlove Receives Distinction

He bagged the Sub-regional Excellence Award for several reasons amongst which were ingenuity and astute business vision.

Paul Biya

« Nos candidats sont les meilleurs espoirs pour la décentralisation »

Le Président national du Rdpc est clair, l’objectif est de remporter la majorité absolue des suffrages dans les dix régions du Cameroun.

CPDM opts for high quality and proximity Campaign

An 38 du Renouveau

L’exemple qui vient de Santa

Malgré la situation sécuritaire délicate, dans cette commune de la région du Nord-ouest comme partout ailleurs au Cameroun et au-delà, le Rdpc s’est joint aux autres Camerounais pour célébrer, le 6 novembre dernier, l’accession de S.E. Paul Biya à la magistrature suprême. Dans le strict respect des mesures barrières et des autres conditions fixées par la circulaire du secrétaire général, Jean Nkuété.

Kumba

State, population beats farewell to Slain students

The prime minister represented the Presidential couple in the solemn official homage ceremony.

Aid to IDPs in Bangou

Pupils Receive Didactic Material

Datouo Théodore, Vice president of the National Assembly donated the consignment of school bags, books and pens to name but these, to some three hundred kids.