6 Novembre 2020 : En toute sobriété

La commémoration du 38ème anniversaire du Renouveau a été plus studieuse que festive, compte tenu du contexte sanitaire actuel.

Conformément aux directives du Secrétaire général du Comité central contenues dans sa circulaire, le faste habituel n’a pas dominé le 6 novembre 2020. S’appuyant sur le thème : « Mobilisons-nous toutes et tous derrière le Président Paul BIYA, pour l’avènement d’une décentralisation garantissant le développement local dans la paix et l’unité nationale renforcées et l’intégrité du territoire sauvegardée », les militantes, militants et sympathisants du Rdpc ont néanmoins fait de ce jour historique, un grand moment de soutien à l’homme du Renouveau et de prospective pour un Rdpc résolument soudé autour de son leader et pour des victoires futures. Dans le strict respect des mesures barrières selon les directives de Jean Nkuété, responsables de base, élus, élites et militants se sont retrouvés qui dans les permanences du Parti, qui dans les endroits emménagés en plein air, pour cette commémoration tout aussi marquée. En lieu et place des fêtes populaires, l’on a plutôt mis à contribution ces moments d’échanges pour des débats et des causeries éducatives sur des thèmes très variés, mais qui avaient tous trait au nécessairement resserrement des rangs derrière le Président national, Paul Biya, et les voies et moyens de consolider davantage le leadership du Rdpc, sans oublier les questions de l’heure. Entre camarades et compte tenu de l’actualité, la lutte contre la pandémie du coronavirus a été au centre des discussions. Tout le monde s’accordant sur la nécessité de redoubler de vigilance en maintenant la mobilisation contre le Covid-19, en demandant à tous de porter systématiquement le masque et d’observer la distanciation sociale, entre autres. Car comme l’a réitéré le SG, le combat contre ce virus est loin d’être terminé. Les débats qui ont tourné autour du thème de la commémoration ont également porté sur le soutien total devant être accordé au chef de l’Etat en ce moment où le pays fait face à beaucoup d’adversité. Un engagement politique qui doit être clair et limpide. Car en bon capitaine, Paul Biya doit pouvoir compter sur une adhésion totale de sa famille politique pour faire face à tous les défis actuels et futurs. D’où cette importante place réservée aux élections des conseillers régionaux du 6 décembre prochain, qui doivent permettre au Rdpc de consolider ses positions sur le terrain. Avant le partage du gâteau, l’on a dans l’ensemble des sections, prié pour le repos éternel des âmes des sept écoliers tués à Kumba par des sécessionnistes. Un acte macabre qui a été fermement condamné par tous.

Claude MPOGUE