Régionales du 6 décembre 2020 : Ouverture de la Campagne électorale samedi

Le Rdpc met la dernière main sur sa stratégie. Des équipes descendront effectivement sur le terrain dans deux jours

Tel que prévu par le Code électoral, la campagne de séduction des collèges qui éliront les conseillers régionaux le 6 décembre prochain, sera lancée ce samedi 21 novembre 2020, soit 15 jours avant la tenue du scrutin. C’est dire si les différents protagonistes des joutes politiques ainsi annoncées se préparent, pour l’assaut final…

Au Rdpc, l’heure est aux derniers réglages. Le Président national a, depuis quelques semaines, fixé le cap à suivre durant tout le processus électoral qui a commencé fin septembre, et qui devrait s’achever avec la désignation des exécutifs régionaux. Au plan stratégique, tout est fin prêt pour que dès samedi prochain, les équipes de campagne électorale du parti descendent dans l’arène. Toutes les commissions de ladite campagne ont été désignées et travaillent sans relâche.

L’abondante documentation produite à l’occasion par le Rdpc à destination de ses électeurs et du grand public est, elle aussi, disponible. Elle va être mise à la disposition des différentes commissions qui vont se déployer sur le terrain, suivant les modalités préalablement arrêtées. Une importante réunion de cadrage est d’ailleurs convoquée jeudi 19 novembre 2020, au Palais des congrès de Yaoundé. Même si l’ordre du jour n’est pas encore publié – question de méthode – l’on peut aisément prédire, au regard de la qualité des participants, qu’elle permettra au Secrétaire général du Comité central Jean Nkueté, de donner les dernières consignes pour une campagne électorale de proximité et inclusive, et un résultat éclatant au soir du 6 décembre prochain.

Sur le terrain, les commissions régionales et départementales de campagne s’organisent parallèlement. L’on finalise les éléments de langage pour convaincre l’électorat, en fonction des circonscriptions électorales. Les calendriers des descentes dans les conseils municipaux et des rencontres individuelles ou collectives avec les membres des collèges électoraux sont pratiquement arrêtés. L’objectif reste de ne perdre aucune voix dans les bastions du Rdpc, même si l’on y prêchera à des convertis, et de glaner le maximum de suffrages dans le camp d’en face. Tout est donc mis en œuvre pour une campagne électorale couronnée de succès.

Longin MVOMO