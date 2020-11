RENOUVEAU : L’Afdavo prie pour la paix

L’Association des femmes dynamiques pour l’assistance des veuves et orphelins a saisi l’occasion de la commémoration de l’accession du président Paul Biya à la Magistrature suprême pour implorer Dieu de protéger le Cameroun.

Soutenir le président de la République dans le maintien de la paix au Cameroun. C’est dans ce sens que Fadimatou Gali, présidente de l’Association des femmes dynamiques pour l’assistance des veuves et orphelins et ses camarades ont voulu marquer cet instant historique. « Les différentes blessures causées par les sécessionnistes sont encore fraîches. La plus récente est le massacre des enfants de Kumba », confie Fadimatou Gali. Pour elle, en tant qu’association qui place l’Homme au centre des intérêts, il était important de marquer aussi un temps d’arrêt sur ces événements qui mettent à mal le pays. « Nous sommes des mères et cela fait mal de voir des enfants partir ainsi. C’est pourquoi, nous avons tenu à nous pencher vers le tout puissant Dieu, afin qu’il donne davantage la sagesse au président de la République pour résoudre ce problème », a-t-elle ajouté. Selon elle, ce deuil concerne toutes les femmes et chacune se reconnaît en cela. Elle explique que c’était également l’occasion pour parler davantage de l’éducation des enfants. Car la femme en a une grande responsabilité et doit œuvrer pour la consolidation des vraies valeurs, qui ne doivent jamais la quitter : l’Amour et la Paix. « Ce qui se passe dans le Noso est tout simplement indigne. Car après Kumba, nous avons vu des vidéos circuler avec des élèves et enseignants nus, orchestrées par les sécessionnistes ». Ainsi, elle soutient que la date du 6 novembre est un jour où chaque camerounais devrait se sentir concerné. Car contrairement à ce que les gens pensent, c’est le jour où Dieu a donné la grâce divine qu’il a placé le président Paul Biya à la tête de l’Etat. « Dieu nous recommande de prier pour les autorités. Car c’est lui qui les place à la tête d’une nation. Pourquoi ne pas lui apporter le soutien dans la gestion des affaires du pays », a indiqué Fadimatou Gali.