6 Novembre 2020 : Intenses activités malgré tout

Entre rencontres en tête à tête, le porte à porte, ou des réunions restreintes entre responsables de base, la célébration de l’anniversaire du Renouveau a eu un beau contenu.

La ville de Lolodorf a eu le plaisir d’accueillir un hôte de marque pour les 38 ans du Renouveau. Jules Doret Ndongo, le chef de la Délégation permanente départementale du Comité central du Rdpc pour l’Océan est allé à la rencontre des militantes, militants et sympathisants de ce Parti. C’était dans le cadre d’une visite de travail dans la section Rdpc Océan-nord. Au menu des échanges, les questions relatives au fonctionnement de la section, à la vie de la section en période post-électorale, aux élections régionales. Tout ceci conformément aux directives contenues dans la circulaire N°005/RDPC/CC/SG du 27 octobre 2020, dans laquelle le secrétaire général du Comité central Jean Nkuété rappelait que le Parti se doit de respecter les mesures barrières dues au Covid-19. Des stratégies de sensibilisation et de mobilisation des troupes de cette unité politique en vue du rendezvous du 6 décembre 2020. Avec au passage, des chants de ralliement à la gloire du Renouveau et de son promoteur, Paul Biya. S’agissant de stratégie, les militants des sections du Noun, tous organes confondus, ont adopté à l’unanimité celles élaborées par la Délégation permanente départementale. A savoir : pratiquer le porte à porte avec les militants et les conseillers municipaux du Rdpc, des exposés « prêchés » à de petits groupes à domicile, sous la conduite des présidents de sous-sections, et la coordination du chef de la délégation, Lamère Njankouo et concernant les élections régionales uniquement. Dans la même veine, les « missionnaires » avaient la charge d’aller vers les conseillers municipaux des autres formations politiques pour tenter de les convaincre de la nécessité de faire route avec eux. L’occasion faisant le larron, les militants en ont profité pour s’offrir une petite fête. Dans la section Rdpc Océan Sud-est, les militants ont arboré les T-shirts, des chemises ou tout autre gadget aux couleurs du Rdpc ou à l’effigie du Président Paul Biya. Ici, l’on s’est évertué simplement à diffuser par tous les moyens physiques et électroniques, la circulaire du secrétaire général du Comité central. A charge aux responsables destinataires d’en faire autant pour les organes inférieurs. La vie du Rdpc, les questions liées à la sécurité des personnes et des biens, les enjeux des régionales et la discipline au sein du parti, sont autant de sujets qui ont été abordés au cours de la rencontre que présidait Emmanuel Nganou Djoumessi en la permanence Rdpc des Bamboutos à Mbouda. Y étaient conviés, les membres du Comité central et de la délégation permanente départementale, les parlementaires, les présidentes et présidents des sections, les maires. Les mêmes catégories de personnalités et militants se sont réunis à Akono sous la conduite du chef de délégation permanente pour la Mefou et Akono, Gaston Eloundou Essomba. Il en a été ainsi ou presque sur toute l’étendue des sections du pays et de l’extérieur.

Williams MONAYONG