Bafoussam : Devoir accompli

Les conseillers municipaux et chefs traditionnels de cette localité se sont rendus aux urnes le 6 décembre dernier pour remplir leur devoir citoyen.

Dimanche 6 décembre 2020, a eu lieu la première élection régionale au Cameroun. Dans les quatre coins du pays, les conseillers municipaux et chefs traditionnels se sont rendus aux urnes pour finaliser ce rendez-vous historique qui vient renforcer le processus de décentralisation dans notre pays. Dans le département de la Mifi, le lycée bilingue de la localité a servi de site unique pour le déroulement du scrutin. Dès 8h, le bureau de vote était ouvert aux électeurs. Dans les rues, peu de personnes semblaient intéressées par l’élection. Avant la ruée des électeurs dans le bureau de vote, Augustin Awa Fonka, gouverneur de la région de l’Ouest, a effectué une descente pour s‘assurer que toutes les conditions étaient réunies pour un déroulement paisible du scrutin, pour revenir quelques heures plus tard aux côtés du préfet du département de la Mifi. Le lycée bilingue de la localité comptait quatre bureaux de vote, dont deux pour chaque collège électoral. De manière générale, après leur passage au sein des bureaux de vote, les électeurs étaient satisfaits d’avoir accompli leur devoir citoyen et d’être les premiers à participer à la mise en place du processus de décentralisation au Cameroun. En rappel, il est à noter que pour les élections régionales qui se sont déroulées le 6 décembre dernier, le Rassemblement démocratique du peuple Camerounais (Rdpc) était en course contre l’Udc. Le parti du flambeau comptait à son actif 66 conseillers municipaux contre 0 pour l’Udc et 59 pour le Sdf qui n’a pas pris part aux élections.

Thérèse NGAH