DSCHANG : L’exécutif municipal installé

Conduite par le maire titulaire Jacquis Kemleu Tchabgou, l’équipe dite de la « Mandature des défis », a été installée le 4 décembre 2020, au cours d’une cérémonie mémorable.

La place de fêtes de la ville qui s’est parée de ses plus beaux atours a abrité cette cérémonie présidée par le préfet Mboke Godlive Ntua et qui rentrera dans les annales de la ville universitaire. Comme pour marquer leur soutien à cet exécutif municipal issu du double scrutin du 9 février dernier, toutes les forces vives, élus, responsables politiques, chefs traditionnels et même de nombreux anonymes, sont venus de tous les coins du Cameroun pour assister à cette cérémonie.

Dans son discours d’installation avant la remise des attributs aux 41 conseillers municipaux, le préfet a demandé à Jacquis Kemleu Tchabgou, Pr Emile Temgoua, Momo Kenfack, Jerry Toukam Kouahou et Nsanu Eric Neba, respectivement maire titulaire, 1er, 2ème, 3ème et 4ème adjoints, d’améliorer de manière substantielle, les conditions de vie des populations de cette cité jadis chef-lieu de la circonscription de l’Ouest avant l’indépendance du pays. Le développement de la cité climatique à travers l’amélioration de la mobilité urbaine, de la déserte en eau potable, de l’électrification rurale et urbaine, des routes reliant les villages au centre-ville devra être assurée par cette équipe qui a largement le profil de l’emploi, selon le préfet.

Pour cette vaste opération d’assinissement, cette équipe qui n’a pas attendu cette installation pour se mettre résolument au travail avec le soutien actif de l’élite, au premier rang de laquelle, Jean Nkuété, le Secrétaire général du Comité central du Rdpc, devra travailler avec tous les partis politiques représentés ici pour le décollage définitif de la ville de Dschang. Une ville qui dispose d’un réel potentiel pour devenir, à court terme, ce pôle central de rayonnement touristique, culturel et universitaire que le maire actuel veut en faire.

Il faut dire que depuis son élection à la tête de la commune, Jacquis Kemleu Tchabgou et son équipe se sont immédiatement mis au travail. Et en 270 jours, des actions remarquables ont déjà été menées dans tous les secteurs. Sur le plan administratif, le boc administratif a été reconfiguré pour permettre aux responsables de mieux travailler avec des salaires payés à temps. Le système de recouvrement a été restructuré et digitalisé. Pour ce qui est de la gestion des déchets, un nouveau schéma directeur a été mis en place pour la collecte, le transport et le traitement.

Sur le plan social, la desserte en eau est améliorée avec des forages dans divers points stratégiques. Cette campagne a permis notamment d’implanter des dispositifs de lavage et de désinfection des mains dans les endroits les plus fréquentés, dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 qui bénéficie d’une attention particulière ici ; sans oublier que ces endroits ont également été désinfectés. Le maire a en outre doté à titre personnel, la ville de deux unités mobiles de secours, des ambulances flambant neuf. L’électrification totale du groupement Fotetsa a été réalisée, pour plus d’un milliard Fcfa. Sur le plan sanitaire, le maire a personnellement remis un scanner, un extracteur d’oxygène et un défibrillateur automatique à l’hôpital de district, améliorant ainsi son plateau technique. Un engagement qui permettra assurément à la ville de Dschang de retrouver son lustre d’antan.

Claude MPOGUE