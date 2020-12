Elections régionales : Le Rdpc en toute confiance

C’est avec assurance que les conseillers municipaux du Parti se sont rendus aux urnes le 6 décembre dernier, en vue d’élire leurs candidats, après un travail acharné sur le terrain par les équipes de campagne.

La toute première élection des conseillers régionaux s’est tenue dimanche 6 décembre dernier. Aussi, si l’attente des résultats de ce scrutin historique fait frémir certains, le Rdpc lui, est confiant, au regard du travail qui a été abattu par les différentes équipes de campagne qui se sont déployées sur le terrain pour la mobilisation et la sensibilisation de l’électorat, essentiellement constitué des conseillers municipaux et des chefs traditionnels. C’est en toute responsabilité que les deux collèges électoraux ont accompli leur devoir civique. En clôturant la campagne électorale la veille des élections, Jean Nkuété, président de la commission nationale de supervision de la campagne, dégageait déjà de l’assurance. En effet, conscient du déploiement des équipes du Parti durant cette période, il n’est point besoin de s’inquiéter. « Nous avons passé deux semaines d’intense campagne. Nous avons travaillé d’arrache- pied. Nous avons réussi à mobiliser les électeurs. Les commissions de proximité que nous avons désignées se sont déployées et c’est le respect de la circulaire du Président national qui nous a permis d’atteindre ces résultats. A l’issue de ce travail, nous ne nous faisons pas de souci », a-t-il confié. Le même son de cloche a raisonné sur l’ensemble du territoire national où le Rdpc était seul en compétition, ou contre des adversaires déterminés. Des adversaires qui somme toute et pour la plupart, sont venus à cette élection pour tenter une aventure, parce que sans une véritable base militante. Bien plus, la confiance du Rdpc vient de ce que, conformément aux instructions du Président national Paul Biya, l’accent de cette campagne a été mis sur les personnes précises pour une proximité de tous les instants. Du porte à porte, comme la formule le consacre si bien dans les habitudes de ce parti politique. Ce qui a permis, selon les rapports émanant du terrain, à convaincre les indécis et même les conseillers issus des rangs de l’opposition. Rendu au lendemain de ces élections, cette quiétude est restée la même. C’est avec satisfaction que l’attitude responsable des électeurs a été notée. C’est dans la sérénité la plus totale que les résultats sont maintenant attendus. Avec la tenue de cette élection qui augure dès lors, un développement harmonieux et rapide du Cameroun, le processus de décentralisation a atteint son point culminant.

Muriel ZANG