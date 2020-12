NORD : L’offre du Cerac à Djoumté

Le Centre de santé réhabilité et équipé du matériel agricole pour les associations féminines de l’arrondissement de Poli dans le Faro. Une générosité du Cercle des amis du Cameroun qui a émerveillé les Camerounais de l’arrière-pays.

C’est dans le canton de Djoumté au pied d’une grosse colline située dans l’arrondissement de Poli, tampon entre les arrondissements de Béka et Touroua, que le Cerac est allé donner du sourire aux citoyens camerounais de ce côté. Qui leur a montré le chemin ? S’interroge le chef de ce centre rénové, Doubou Haman. Ce canton est le village natal du ministre Koumpa Issa, secrétaire d’Etat auprès du ministre de la Défense en charge des anciens combattants et des victimes de guerre. Son engagement à faciliter l’exécution et l’accueil de la délégation du Cerac qu’accompagnait le gouverneur représenté par l’Inspecteur Général des services régionaux Sombé Simon. Les routes ont été reprofilées pour faciliter la circulation, la sécurité était de taille, des dispositions parallèles pour mettre à l’aise les dames du Cerac. Toutes choses à mettre à l’actif de ce digne fils qui fait la fierté du département du Faro.

Autant de surprises pour les populations environnantes, tant pour elles que pour le Dr Nembot Raoul, chef de district de santé de Poli. « Je remercie grandement Madame Chantal Biya présidente fondatrice du Cerac et Première dame du Cameroun pour ses œuvres humanitaires, surtout en direction des populations défavorisées. Cela traduit à suffisance son engagement pour améliorer la santé des Camerounais de l’arrière-pays. Merci pour ce joyau architectural et nous allons en faire très bon usage » rassure-t-il dans ses propos devant les dames du Cerac.

Pour celui qui a directement la charge de ce joyau, l’infirmier Breveté Doubou Haman, chef de centre de santé intégré de Djoumté, il ne cesse de dire merci à la donatrice la présidente fondatrice du Cerac Madame Chantal Biya. « Nous recevrons dorénavant plus de malades que par le passé. Djoumté étant un carrefour entre Touroua et Béka, deux arrondissements frères à Poli. Je vais mobiliser toute l’équipe pour un travail de qualité pour que les bienfaitrices soient satisfaites de ce qu’ont produit leurs œuvres de charité. Quel personnel de santé ne se réjouirait pas de travailler dans des conditions idoines ?».

Ce centre de santé intégré de Djoumté réhabilité, équipé brille de mille feux aujourd’hui suite aux travaux et équipements effectués grâce à la présidente fondatrice Madame Chantal Biya. Un pôle sanitaire important dans le Faro. Cette assistance humanitaire aux populations résout un réel problème social du point de distance quant à l’hôpital de district de Poli. Une installation électrique, des travaux d’étanchéité, la construction de deux blocs de bâtiments, un équipement de 4 salles d’hospitalisation en lits, un forage à énergie électrique, un bloc de 3 toilettes, un équipement d’un groupe électrogène, un plateau technique relevé, du matériel médical.

Pierre Abdou