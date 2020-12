Commune de Douala 1er : Le budget Validé

C’était au cours de la double session ordinaire de son conseil consacrée à l’évaluation de l’exécution du budget 2020 au 3ème trimestre et à l’examen et au vote du budget de l’exercice 2021.

EMMANUEL BITODEN



C’ est au cours de la séance plénière tenue le 18 décembre 2020 à la salle de fêtes d’Akwa que l’évaluation du budget 2020 a préalablement été présentée à l’examen des conseillers municipaux. Initialement arrêté à 2 582 000 000 de FCFA, enrichi des crédits transférés par l’Etat, il a été porté à 2 757 000 000 de FCFA. Au 30 octobre 2020, les recettes recouvrées se chiffraient à 1 229 000 000 de FCFA, représentant 44,58% des prévisions budgétaires. Les dépenses de la même période quant à elles étaient de 1 539 000 000 FCFA, Le projet de budget programme 2021-2023 est quant à lui équilibré en recettes et en dépenses à plus de 2 milliards de FCFA. Il est en augmentation par rapport au budget primitif de l’exercice 2020. Pour Jean Jacques Lengue Malapa, maire de cette commune et président dudit conseil, « Cette augmentation s’explique par la bonne maîtrise des recettes communales au cours de l’exercice 2020, malgré la morosité de l’économie provoquée par les méfaits du coronavirus. Elle participe aussi », a-t-il indiqué, de la volonté de tous d’améliorer toujours d’avantage le niveau des recettes pour faire face au plan de campagne implémenté par l’équipe en place. Elle explique d’ailleurs cette embellie budgétaire par l’élargissement de l’assiette fiscale, l’appropriation progressive des droits des places sur les marchés relevant de leur compétence, le recouvrement plus assidu des droits d’occupation temporaire de la voie publique, une bonne collaboration avec les services des impôts etc. Car, a-t-il mentionné par la suite, « la mairie de Douala 1er est dans un processus de modernisation qui ambitionne de transformer son espace géographique en une destination où il feera bon vivre ». Douala 1er qui est la vitrine de la ville de Douala, s’apprête à accueillir les étrangers dans le cadre du chan 2021 et de la Can 2022. Pour cela, le maire de la commune d’arrondissement de Douala 1er a engagé une lutte sans merci contre tous les commerces spontanés qui encombrent sa circonscription et qui provoquent des embouteillages. Après la présentation des rapports des travaux en commission, une discussion emprunte de respect mutuel a précédé l’adoption à l’unanimité de ce budget programme. Pour le reste, l’année écoulée aura été le théâtre de plusieurs réalisations. Jean Jacques Lengue Malapa a mis l’accent sur les équipements socio-éducatifs ; l’hygiène et salubrité ; poursuivre le travail avec ses populations à travers les comités d’animations et de développement ; les campagnes d’hygiène et de salubrité ; le soutien aux jeunes et aux écoles ; des aides multiformes aux personnes vulnérables etc. Benjamin Mboutou, le préfet du Wouri qui présidait ce conseil, s’est dit entièrement satisfait de la qualité du travail et a exhorté tous les conseillers municipaux à travailler en toute convivialité avec le maire pour le bonheur des populations. Il a profité de l’occasion pour adresser des meilleurs vœux à tous pour l’année 2021.