CHAN 2021 : La phase décisive commence

Les quarts de finale sont prévus le weekend prochain. Les huit pays encore en lice devront mouiller le maillot pour faire partie du carré d’as.

Les ¼ de finale du Championnat d’Afrique des Nations se disputeront le weekend prochain. Samedi, le Mali affrontera le Congo au stade Ahmadou Ahidjo dès 17h. En soirée (20h), le Cameroun défiera la République démocratique du Congo au complexe multisports de Japoma de Douala. Dimanche, les deux autres quarts opposeront d’un côté, le premier du groupe C au deuxième du groupe D au stade de la Réunification, et de l’autre, le premier du groupe D au deuxième C au stade de Limbé.

Pour les deux quarts de finale de samedi, ils mettront aux prises quatre habitués du Chan. Le Mali, qui est à sa quatrième participation dans cette compétition, nourrit l’ambition de remporter son premier titre continental. Les Aiglons sont passés tout près en 2016 mais ils ont été défaits en finale par les Léopards de la Rdc, vainqueurs (3-0). Composés pour l’essentiel des joueurs habitués aux compétitions internationales et issus des clubs comme le Stade Malien et du Djoliba de Bamako, les espoirs maliens n’ont pas fait mystère de leurs ambitions durant le premier tour de la compétition. Ils ont terminé leaders du groupe A avec 7 points devant les Camerounais. Pour le match contre le Congo, ils sont donnés favoris par les observateurs avertis du football africain.

Le Congo ne présente pas le même parcours que le Mali. En trois Chan, le pays n’a pas fait mieux que les ¼ de finale. Lors de sa première participation en 2014 en Afrique du Sud, le Congo a été sorti dès le premier tour. Quatre ans plus tard au Maroc, les Congolais ont surpris plus d’un en atteignant les quarts de finale. En cette sixième édition, ils viennent de rééditer cet exploit en éliminant la Libye citée parmi les favoris. Poursuivront-ils sur la même lancée face aux Aiglons du Mali? Réponse samedi prochain.

Occasion idoine

Dans le deuxième quart, on aura le choc entre la République démocratique du Congo, double tenant du trophée et le Cameroun dont le palmarès est jusqu’à ce jour toujours vierge. Parlant des Léopards de la RDC, ils comptent cinq participations pour deux victoires lors de la première édition organisée en Côte d’Ivoire en 2009 et de la 4e édition au Rwanda en 2016. Au Cameroun, les poulains du coach Florent Ibenge voudraient renouer avec la victoire. Mais disposent-ils des moyens pour atteindre cet objectif ? On ne saurait le dire dans la mesure où la sélection est décimée par une dizaine de cas de la maladie à coronavirus. En l’absence de nombreux joueurs clés testés positifs, l’équipe cafouille son jeu et se cherche sur le terrain, à l’instar de son match nul in extremis face à la Libye lors de la deuxième journée et de sa victoire étriquée contre le Niger, lundi dernier en phase de poule.

Le Cameroun, gonflé à bloc, pourrait en profiter pour s’imposer et accéder pour la première fois de l’histoire du Chan aux demi-finales. En effet, en quatre participations, son meilleur parcours remonte en 2016 au Rwanda où les Lions espoirs avaient été éliminés en quart de finale. Portés et poussés par tout un peuple, ils ont l’occasion de franchir cette phase de la compétition pour faire partie du carré d’as, atteindre la finale, et pourquoi pas remporter le trophée continental. Car l’objectif assigné aux poulains du coach Martin Ndtoungou Mpilé est de succéder au Maroc au palmarès de cette compétition.

Joseph MENYE