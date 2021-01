Tournée parlementaire : Essomba Bengono sur le terrain

Le député a achevé, il y a quelques jours, une tournée de compte-rendu parlementaire dans les quatre arrondissements de sa circonscription électorale.

Lancée le 18 janvier 2021, la tournée de compte-rendu parlementaire de l’honorable Engelbert Essomba Bengono, député Rdpc de la circonscription électorale de la Mefou et Akono, s’est achevée lundi dernier, 25 janvier 2021 à Ngoumou. Que ce soit à Akono, Bikok, Mbankomo ou à Ngoumou, l’honorable Engelbert Essomba Bengono a été accueilli comme un enfant prodige. Et pour cause, les populations en général, et les militants du Rdpc en particulier des quatre arrondissements de la Mefou et Akono n’avaient plus eu droit à un tel exercice depuis de nombreuses années.

Au cours des différentes rencontres avec les populations, l’élu du peuple s’est attardé sur le déroulement des trois sessions de l’Assemblée nationale tenues en 2020. Elles ont ainsi retenu qu’une vingtaine de lois ont été examinées par les députés. Il a notamment insisté sur celles qui concernent le développement local. L’honorable Engelbert Essomba Bengono résume son message durant cette descente sur le terrain : « nous leur avons présenté les différentes lois qui ont été votées au cours de l’année législative 2020. Nous avons particulièrement mis l’accent sur les dispositions de la loi relative au développement local à travers la décentralisation, le transfert des compétences, le transfert des ressources pour que les populations comprennent très bien que le budget de l’État, qui fait partie de la loi de finances, comporte des dispositions qui vont satisfaire leurs besoins ».

Il les a rassurés que ce compte-rendu parlementaire ne sera pas le dernier. Chaque année, il ira à leur rencontre pour « leur donner la bonne information sur l’activité de l’Assemblée nationale d’une part et sur l’activité du député et l’activité nationale d’autre part ». Selon l’honorable, la Mefou et Akono peut attendre de lui « le soutien dans l’expression de ses besoins ». Les maires, par exemple, trouveront auprès de lui le soutien nécessaire dont ils ont besoin pour la réalisation de leurs projets.

Ravies de voir, de dialoguer, de communier avec leur député, les populations n’ont pas manqué de lui faire part de leurs nombreuses attentes. Cas de Pierre Junior Fouda Fouda, maire de Mbankomo : « nous disons merci à notre député, qui est venu à notre rencontre pour nous faire le point sur l’activité législative au cours de l’année 2020. Nous avons appris beaucoup de choses et espérons qu’il reviendra le plus souvent pour nous donner les informations sur tout ce qui se passe à l’hémicycle (…) Nous comptons par ailleurs sur sa contribution pour l’amélioration des conditions de vie des populations ». Le message n’est sûrement pas tombé dans des oreilles de sourds.

Menyene