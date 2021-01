LION « A » : Prêts pour aborder la compétition

L’équipe nationale Espoir peaufine sa préparation en vue de porter haut les couleurs nationales.

Dans quel état d’esprit le Cameroun abordera la 6ème édition du Championnat d’Afrique des Nations (Chan)? Les poulains de Martin Ndtoungou Mpilé, coach de l’équipe nationale “A” peuvent-ils faire honneur au Cameroun ? Ont-ils les moyens de succéder au Maroc au palmarès de cette compétition continentale ? Voilà quelques questions que se posent de nombreux Camerounais, à trois jours du coup d’envoi du tournoi. Ils se les posent en s’appuyant sur les résultats de la sélection nationale Espoir lors du récent tournoi pré-Chan organisé du 2 au 7 janvier 2021 à Yaoundé. Sur les trois matches disputés, les Camerounais ont été défaits à deux reprises par le Niger et la Zambie – deux autres pays qualifiés pour le Chan – et ont obtenu un nul contre l’Ouganda. Résultat, les Camerounais en général et les fans en particulier nourrissent de nombreuses appréhensions à quelques jours du kick-off de la compétition.

Du côté de l’encadrement technique des Lions”A”, on se veut pourtant serein. Martin Ndtoungou Mpilé estime qu’au delà des résultats, ce tournoi a permis à son équipe de se situer par rapport à sa préparation. Le coach a tiré plusieurs enseignements. Et depuis la fin de ce tournoi, l’heure est aux derniers réglages. « On suit le groupe final qui va commencer la compétition. Sur le plan tactique, il y a des réglages à faire sur le plan collectif, sur le plan individuel et sur le plan moral. On se prépare pour que les garçons soient prêts. Il y a parfois des préparations aux résultats mitigés qui précèdent de très bons résultats pour la compétition », a déclaré le coach sur les ondes de la Crtv-radio.

Martin Ndtoungou Mpilé invite les Camerounais à soutenir, à faire confiance à son groupe qui mouillera le maillot pour aller le plus loin possible dans la compétition. Le coach rassure : « nous sommes prêts avec un autre état d’esprit, un autre engagement, une autre détermination. Ces matches nous ont permis d’acquérir l’état d’esprit qu’il faudra pendant la compétition (…) Tous les joueurs ont des qualités, ils ont compris beaucoup de choses depuis la fin du tournoi. Ils se sont remis au travail ; ils savent ce qui les attend et se préparent très sereinement ».

Le Cameroun, qui sera à sa quatrième participation au Chan après les éditions de 2011, 2016 et de 2018, rencontrera tour à tour le Zimbabwé, le Mali et le Burkina-Faso lors du premier tour.

St. J.M