DIMAKO : La commune entend optimiser ses recettes

Il est question de garantir une bonne exécution du budget de l’année 2021, avec la participation de tous les secteurs d’activité.

La commune de Dimako dans la région de l’Est est résolument tournée vers l’émergence. Pour la nouvelle année 2021, Yves Tokombou Nteme et son équipe entendent mobiliser les énergies pour atteindre les objectifs de développement de la localité. En dehors du travail d’équipe et de la bonne exécution du budget, l’exécutif compte également sur la collaboration des opérateurs économiques de son ressort, pour atteindre les résultats escomptés. D’où la campagne de recensement lancée depuis le 6 janvier dernier, appelant ces opérateurs à se mettre en règle, question d’actualiser le fichier du contribuable et sécuriser les recettes locales.

Pour la bonne exécution du budget 2021, la commune de Dimako compte mettre un accent particulier sur plusieurs points. À savoir, la rationalisation et le renforcement des ressources humaines. La commune planche également sur l’informatisation des circuits comptables, l’amélioration de la qualité de la dépense, le suivi de la programmation de la dépense, le renforcement du dialogue de gestion communale et la systématisation du suivi de l’exécution de l’investissement.

La recherche des partenariats n’est pas en reste dans le projet de développement local de la ville de Dimako. La commune a pour ambition de booster le secteur agro-pastoral et celui de l’entrepreneuriat jeune. Ainsi, au mois d’août dernier, l’exécutif communal a reçu la visite de l’équipe dirigeante du Centre national d’étude et d’expérimentation du machinisme agricole (Ceenema), question de fixer les bases avec cette institution spécialisée dans le domaine de l’agro-pastoral et du machinisme agricole.

Thérèse NGAH