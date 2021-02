Activités parlementaires : L’hon. Menana parmi les siens

En communiant avec les populations de son arrondissement d’origine il y a quelques jours, l’élue du peuple a rendu compte de ses activités depuis le début de la 10ème législature en mars 2020.

Les populations de l’arrondissement de Yaoundé V ont vibré en phase avec l’honorable Marthe Georgette Nanga, epse Menana, leur député, le 27 janvier 2021 à l’esplanade de la délégation d’arrondissement du ministère de la Promotion de la Femme et de la famille de Yaoundé V. Elles l’ont fait dans le cadre de la cérémonie de compte-rendu parlementaire couplée à la remise des dons aux responsables de certaines structures hospitalières, des deux sous-sections Rdpc Mfoundi V et aux populations, organisées par l’élue du peuple.

La rencontre, marquée par la présence entre autres du sous-préfet, du maire de l’arrondissement de Yaoundé V et d’autres députés du Mfoundi, a été ponctuée par des allocutions et la remise des dons aux populations. Parlant des discours, André Mani, président de la 9ème sous-section Rdpc Mfoundi V s’est dit très heureux de retrouver ses militants qu’il a perdu de vue depuis de longs mois pour cause de la maladie à coronavirus.

Dans son compte-rendu parlementaire, l’honorable Marthe Georgette Nanga, epse Menana s’est étendue sur le déroulement des différentes sessions de l’Assemblée nationale tenues en 2020. Les populations ont ainsi retenu que la première année de la 10e législature a été marquée par l’apparition de la pandémie à coronavirus et l’adoption de seize projets de lois, dont celui relatif à la loi de finances 2021 qui a doté le Cameroun d’un budget prévisionnel de 4865 milliards de Fcfa. Selon l’élue du peuple, ce budget peut permettre au Cameroun d’atteindre l’objectif des grandes réalisations voulu le chef de l’État.

Au chapitre des dons, quelques formations sanitaires, les deux sous-sections du Mfoundi V, les associations, les populations de l’arrondissement ont reçu des appuis financiers, du matériel agricole – tronçonneuses, débroussailleuses, matchettes, houes, râteaux – des chaises dentaires, du matériel de premiers soins, brancards, une cuisinière… Dr. Samuel Ndengue, médecin-chef du Centre médical d’arrondissement de Nkolmesseng, l’un des bénéficiaires, a dit toute sa gratitude à la donatrice.

Parlant au nom du chef de la délégation permanente départementale du Rdpc pour le Mfoundi, Augustin Bala, président de la section Rdpc Mfoundi V a félicité L’honorable Menana pour tout ce qu’elle fait pour son arrondissement d’origine. « Lorsqu’on est élu par le peuple et pour le peuple, on doit toujours aller vers celui-ci, lui rendre compte de ce qu’on a fait. Nous apprécions à leur juste valeur les efforts que vous déployez depuis votre élection il y a dix ans à Yaoundé V (…) Nous vous demandons d’aller de l’avant », a-t-il lancé, sous un tonnerre d’applaudissements des populations qui ont eu un seul mot à l’endroit de leur député : merci.

Joseph MENYE