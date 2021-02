Kribi : Naissance d’un tourisme d’un nouveau genre

De plus en plus de jeunes filles s’adonnent à la prostitution, une activité qui semble être très lucrative.

De jeunes prostituées, dont l’âge varie entre 12 et 18 ans voire plus, sont en train de ravir la vedette aux femmes adultes dans la cité balnéaire camerounaise où jusqu’ici, il était pourtant rare de trouver des adolescentes « au poteau ». Ces jeunes commerçantes du sexe sont installées à Kribi, précisément près des endroits chauds de la ville, où elles attendent tous les soirs, une clientèle composée en majorité d’hommes mûrs en quête de jeunesse.

« J’ai suivi l’exemple de mes tantes. J’ai choisi la vie du dehors, aller en boîte, chercher les hommes. La première fois, elles m’y obligé. Les hommes avec lesquels elles étaient nous ont donné à boire. L’un d’eux m’a fait appeler. Ma tante a dit que j’étais sa fille et elle a négocié avec lui. Je ne savais pas. Le matin quand je rentre elle me donne 20.000 Fcfa et me dit que c’est ce que j’ai travaillé. J’étais surprise. Elle m’a dit que c’était le Monsieur qui avait payé », explique Jeanne, une jeune prostituée. Asta, nom d’emprunt, prostituée âgée de 14 ans, et deux autres de ses copines, font leur toilette tous les soirs pour proposer leurs charmes. Cette activité qu’elle exerce depuis un an, lui a été inspirée par sa cousine R. O., « Qui a pu construire un immeuble à Yaoundé grâce à la prostitution qu’elle pratique en Suisse ».

Le processus d’appel et d’appâtage des clients diffère selon l’endroit. « J’entre en boîte, je m’assoie et prends ma bière. C’est là qu’un homme m’approche et on s’en va. C’est lui qui paye la chambre à l’hôtel. Le prix dépend du montant qu’on a arrêté. Ça part de 10.000 en montant. Et cela dépend de l’heure. Moi je préfère les noirs au blancs », poursuit la petite Asta. Pendant que d’autres, en tenue légère et alléchante profitent de la piste de danse et de la musique pour attirer les clients avec des gestes suggestifs ou encore, suivant un code et un proxénète, elles restent installées sur une table et le client vient vers elles.

Pour la plupart, c’est une question de ressources financières qui les a poussées à y adhérer. « La prostitution est le seul moyen de me prendre en charge, parce que mes parents sont séparés et ma belle-mère ne veut pas s’occuper de moi. J’ai arrêté l’école il y a un an, en classe de 6è, parce que mon père ne payait plus mes études », déclare Asta. « Pour ne pas nous faire agresser, nous donnons un peu d’argent aux veilleurs de nuit pour qu’ils nous protègent, surtout que nous n’allons pas loin avec nos clients. Ce sont eux aussi qui nous fournissent des cartons ou des nattes pour la « passe », à raison de 400 FCfa par client », renchérit V. O., une autre adolescente de 16 ans, exerçant depuis bientôt 3 ans.

D’autres s’organisent et s’entendent avec un « protecteur », un proxénète pour avancer en toute quiétude. Quand un grand a besoin d’une femme, il fait appel à moi. J’ai leurs contacts, donc je choisis une qui répond à leurs demandes et ensuite je les mets en contact et le tour est joué », raconte Prince petit Choco, proxénète.

Et pour d’autres, c’est par le biais de certaines dames, bien de la société, qui entretiennent un réseau de proxénétisme qu’elles trouvent des clients. Celles-ci ont pris l’habitude de se rendre dans leurs villages pour recruter de jeunes filles désœuvrées, à qui elles promettent du travail en ville, avant de les livrer à la prostitution. Avec cet argent qu’elles ont pris l’habitude d’épargner, Asta et ses copines comptent se rendre, elles aussi, « à l’étranger » pour poursuivre leur métier.

Pour certaines, cette activité s’avère donc lucrative malgré les risques d’infections sexuellement transmissibles et du Sida. Interrogées, ces jeunes prostituées affirment savoir l’existence du Sida et ses dangers. Elles disent avoir pris l’habitude de se protéger avec le condom, mais, très souvent, certains « gros clients » refusent le port du préservatif en leur proposant de très fortes sommes. « Nous ne pouvons pas les rejeter parce que c’est eux qui gonflent nos recettes, surtout qu’ils sont parfois rares », admet Viviane.

D’autres, souhaiteraient changer de vie. « S’il y a un métier à faire, j’arrête. Ce n’est pas un travail que je veux continuer », dit la petite Jeanne, prostituée de 15 ans et déjà maman d’une fille.

Grace MBAKONG