Coopération France-Cameroun : Ensemble pour moderniser Garoua

A travers son projet « C2D urbain, Capitales régionales », la ville de Garoua se veut de plus en plus moderne.

Son Excellence l’Ambassadeur de France au Cameroun, Christophe Guilhou a inspecté tous les travaux réalisés et en cours de réalisation par les finances françaises. Les gros sacrifices consentis par la France dans la ville de Garoua à plus de 27 milliards portent énormément de fruits. La France se veut vigilante quant à la bonne utilisation des crédits et exige la transparence des procédures. A Garoua, ces financements sont orientés vers les voiries urbaines, les kiosques à eau, les espaces marchands, les candélabres solaires, les espaces de jeux et de loisirs, les drains et caniveaux. Avant l’arrivée du diplomate français, le comité de pilotage (Copil) avait dressé, le 30 novembre 2020, l’état d’avancement des travaux.

La composante Forages, à réaliser dans la ville, affiche un taux d’exécution de 100%, et a été réceptionnée en 2017. Les latrines scolaires, des kiosques à eau, des toilettes publiques, des candélabres solaires et la réalisation de 17 forages supplémentaires, affichent un taux de réalisation de 100% dans les trois arrondissements de la ville de Garoua. La composante infrastructure de voiries et drainage dont l’ordre de démarrage des travaux a été notifié le 23 juillet 2018, est actuellement en voie d’exécution. Ce projet concerne les tronçons Hôpital régional en passant par le Centre Pasteur débouchant sur la délégation régionale des travaux publics, route qui est déjà praticable. Quant à la voie tertiaire Wouro Kanadi partant du carrefour Setuba-Sapeurs-pompiers, le linéaire du Pont sur la Bénoué au carrefour Beac et celui du carrefour de la poste au carrefour Yelwa en passant par l’hôpital régional, on note la fin des travaux. L’autre façade du carrefour Brasseries-Liddiré-Bachéoré au carrefour présidentiel, ici les travaux de revêtement en Bcr et pavés sont en cours.

Quant à la voie tertiaire Djamboutou, il faut signaler que la pose des pavés, couches de base et assainissement sont en cours d’exécution. L’entreprise a aussi entamé le tronçon Lamidat de Garoua-Bachéoré-Bibémiré-Lycée technique Bibémiré qui est dans sa phase de terrassement et de revêtement. Les travaux de la route du carrefour Cicam-Ecole protestante sont en cours de construction sur les ouvrages de traversée et les travaux de terrassement sur la partie non bitumée. Les travaux d’assainissement et de terrassement sur le tronçon carrefour Yelwa-Souari-Dépôt Scdp-dépôt Brasseries-carrefour Small sont en train d’être exécutés. La composante équipement marchand dont les études ont été entamées depuis 2017 prévoit la reconstruction des marchés Yelwa, Beac, le marché aux poissons et à bétails. Pour le marché aux poissons et à bétail, le premier appel d’offre a été infructueux et un autre Dao a été relancé le 18 novembre 2020.

La composante espaces publics prend également de l’envol dans la ville de Garoua. Les travaux du parc boisé ont également démarré le jeudi 20 juillet 2020, pour un montant Ttc de 1 907 609 712F. Ils sont exécutés par la société Sotcocog, pour un délai de 14 mois. Les travaux de maçonnerie, de coulage des poteaux sont en cours d’exécution.

Pierre ABOU