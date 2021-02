Serges Ngassa : L’exceptionnel ambassadeur du cacao camerounais

Le maitre chocolatier dont la réputation est désormais établie en Occident, a reçu les félicitations et le soutien du gouvernement de son pays, au cours d’une audience que lui a accordée le ministre du Commerce, le 1er février 2021 à Yaoundé.

Etabli en France, Serges Ngassa est une fierté pour le Cameroun, selon le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Atangana qui lui a réservé un triomphe dans ses services. A cette occasion, le Mincommerce a mobilisé les principaux responsables des filières cacao et café au Cameroun pays à savoir : Samuel Donatien Nengue l’administrateur du Fonds de Développement des filières cacao et café (Fodecc), Michael Ndoping le directeur général de l’Oncc et Omer Gatien Maledy, le secrétaire exécutif du Cicc. C’était en présence du secrétaire général du Mincommerce, Pr Brusil Miranda Metou.

Après les civilités d’usage, le ministre du Commerce a présenté ce valeureux compatriote à l’assistance. Un Camerounais établi en Savoie en France qui, à force de travail, a mis sur pied une industrie du chocolat, Cocoa Valley, dont les produits sont d’ores et déjà adoubés non seulement par ses pairs, mais surtout par les tables étoilées et les grands hôtels de France, Belgique, Suisse, Pays-Bas, Japon…Une véritable consécration pour celui qui a été formé dans la torréfaction en Italie, après des études supérieures à l’université de Yaoundé I, au Cameroun.

Pour Luc Magloire Mbarga Atangana en effet, la démarche de ce digne membre de la diaspora camerounaise en Europe rentre en droite ligne des prescriptions du chef de l’Etat qui a instruit la transformation structurelle de l’économie camerounaise ; à travers notamment l’import-substitution qui consiste à restreindre les importations pour favoriser la consommation des produits locaux. En décidant ainsi de ne valoriser que le cacao de son pays, Serges Ngassa, doit par conséquent bénéficier du soutien et de l’accompagnement de son pays ; a-t-il ajouté.

A son tour, le chef d’entreprise camerounais qui ne travaille qu’avec la fève de son pays pour la production de plus de 25 tablettes de chocolat de différents arômes, s’est dit très honoré par cette reconnaissance de son pays. Après avoir vanté les spécificités du cacao de son Cameroun natal, il a annoncé la construction de la première usine de transformation de Cocoa Valley au Cameroun au mois de juin de l’année en cours. Il entend ainsi démontrer tout son savoir-faire à ses compatriotes avec des produits finis de très bonne qualité et pour toutes les bourses.

D’où sa gratitude aux pouvoirs publics pour cet accompagnement qui lui est ainsi garanti. Pour ce VRP du cacao camerounais qui produit également à l’Ouest et dans le Centre, l’objectif à terme est de transformer 1,5 tonne par jour. D’où la main tendue aux organes des filières et aux autres producteurs pour la production d’un cacao haut de gamme nettement plus rémunérateur pour les producteurs qui pourrait en tirer 2000 F/kg. Sans oublier les nombreux emplois attendus et la formation des jeunes dans le métier d’artisan-chocolatier qui figure en bonne place dans son projet. Tous les responsables des organes des filières présents l’ont également assuré de leur entière collaboration, pour un meilleur avenir du cacao camerounais et ses producteurs. Ces dernières années, seuls les fédérations de confiseurs et chocolatiers avaient marqué un tel intérêt pour le cacao camerounais qualifié d’excellent pour sa couleur ocre et son arôme unique.

C.M.