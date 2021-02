Infrastructures sportives : Constant Omari remercie Paul Biya

Le président par intérim de la Confédération africaine de football évaluait le déroulement du Chan, jusqu’au stade des quarts de finale.

Invité du journal de la Crtv-telé le 29 janvier dernier, Constant Omari, président par intérim de la Confédération africaine de football (Caf) n’a cessé de tarir d’éloges à l’endroit du Cameroun, au sujet de l’organisation de la 6ème édition du Championnat d’Afrique des Nations (Chan) et surtout des infrastructures construites pour l’organisation de la compétition sus évoquée et de la 33ème Coupe d’Afrique des Nations (Can), prévue l’année prochaine au Cameroun.

Sur le premier bilan du Chan jusqu’à ce stade de la compétition, Constant Omari a déclaré : « la première évaluation, c’est d’abord l’appréciation organisationnelle et des infrastructures mises à la disposition de la Caf pour l’organisation de cette compétition. Au nom de la Caf, je voudrais remercier le président Paul Biya et son gouvernement qui ont fait le maximum pour avoir mis de telles infrastructures de la Caf. Au delà des infrastructures, je voudrais dire que l’organisation est impeccable. A 98%, nous sommes satisfaits ». Le président par intérim de la Caf poursuit : « à l’époque quand nous disions qu’il faut élever le niveau des infrastructures, les gens ne comprenaient pas. Aujourd’hui, on comprend pourquoi la Caf insistait. Les bénéficiaires sont les Camerounais. Le Chan prendra fin le 7 février, le Cameroun va bénéficier des infrastructures impeccables, au standard international ».

Par rapport à la qualité des infrastructures construites par le Cameroun, Constant Omari estime que les autorités sportives nationales, particulièrement la fédération camerounaise de football devraient les valoriser, les exploiter au profit des jeunes footballeurs qui pourraient ainsi faire éclore leur talent. Et c’est le football camerounais qui sortirait gagnant. Le président par intérim de la Caf en est convaincu : « je voudrais vous dire que nous sommes très fiers qu’en Afrique Centrale et d’une manière générale en Afrique qu’il y ait un pays qui dote sa jeunesse de telles infrastructures. Les talents sont là ; il faut leur donner la meilleure plateforme d’expression de leurs aptitudes. Les infrastructures contribuent pour beaucoup. Nous ne serons pas étonnés que le Cameroun reprenne sa place d’antan et puisse de manière pérenne rester dix à quinze ans au sommet du football africain ».

Au sujet de l’état des préparatifs de la 33ème Coupe d’Afrique des Nations, Constant Omari a laissé entendre que tout est en bonne voie. Le Cameroun sera prêt le jour dit. «Jusqu’à ce jour, il n’y a pas de crainte. Le gros du travail a déjà été fait. C’est le stade d’Olembé qui reste à finaliser, ainsi que quelques infrastructures hôtelières. A 90%, tout est fin prêt. Le Chan, qui se joue actuellement, constitue la préfiguration de la prochaine Can. Le Cameroun et le comité d’organisation bénéficieront de l’expérience du Chan pour parfaire ce qui n’a pas été bien fait. Si nous partons du principe d’aujourd’hui, nous aurons une très belle Coupe d’Afrique des Nations », prédit le dirigeant de la Caf. Il n’y a donc plus de doute, l’année prochaine, on assistera à une très belle fête du football africain au Cameroun.