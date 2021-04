Autonomisation des femmes : Ekoudou 6 centre s’implique

Les militantes de cette cellule Ofrdpc ne ménagent aucun effort pour leur bien-être et épanouissement.

Trois ans déjà que cela dure. Elles sont 27 femmes de cet organe de base du Mfoundi II, qui ont compris le message du Président national Paul Biya. Lequel message voudrait que les militantes et militantes soit un catalyseur de projet de société.

A cet effet, les militantes de la cellule Ofrdpc Ekoudou 6 centre ont mis sur pied un système d’aide pour autonomiser les femmes. Il est question ici de réunir de l’argent pour mettre sur pied des activités pour celles qui n’exercent aucun métier ou rebooster le capital des membres déjà installées dans un secteur d’activité. Tout est suivi de bout en bout. Pour Fadimatou souley, secrétaire, « le taux d’aide n’est pas fixe. Chacune donne ce qu’elle a, mais pas moins de 500f ». Elle souligne que lorsque le montant n’est pas considérable pour une activité, l’on refait des séances pour pouvoir avoir un montant qui puisse aider à mener une bonne activité. Après avoir remis de l’argent à la concernée, il faut suivre l’affaire. « Nous veillons au suivi de l’activité choisie par la militante ». Pour Fadimatou Inna, trésorière du jour « notre premier objectif est l’épanouissement. Car lorsque la femme exerce une activité, elle est physiquement, moralement et spirituellement épanouie ». Pour elle, la femme doit apporter aussi sa contribution dans le développement d’un peuple. « C’est pourquoi, nous n’avons pas droit à l’erreur. La bénéficiaire se doit de bien gérer ce qui lui est donné. C’est d’ailleurs pourquoi, nous suivons ces activités. Parce qu’il y a beaucoup d’autres personnes qui doivent en bénéficier. Et c’est en étant concentrée qu’on fructifie pour aider les autres », a-t-elle ajouté. Elles soutiennent également que cela leur permet aussi de contribuer lors des événements organisés par le Parti. « Quand nous exerçons ces activités, cela nous permet aussi de prendre un peu dans nos bénéfices pour participer à notre niveau aux activités du parti ».

Marthe Makoukam, stagiaire