Benoue centre I : Après la tempête, le calme

Suite à des agitations au sujet de l’interprétation de l’article 37 alinéa 3 du règlement intérieur du parti, l’accord parfait est de retour entre le Président de la section et son vice.

«En cas de vacance pour quelque cause que ce soit à un poste où il n’y a pas d’adjoint, le bureau de l’organe concerné pourvoit, à titre intérimaire, au remplacement du titulaire par un membre du bureau ». Tout part de l’absence constatée du président de la section Mammadou Mayangoua lors de la cérémonie de lancement officiel des opérations de validation des sommiers politiques par le ministre Gabriel Mbaïrobé pour le département de la Bénoué, le samedi 13 mars 2021 à la Permanence Rdpc de Garoua. Le président de la section Rdpc Benoue centre 1, Mammadou Mayangoua n’étant pas disponible, désigne le secrétaire de la section qui n’est autre que le maire la Commune d’arrondissement de Garoua 1er, Garga Alioum pour le représenter aux côtés du ministre Gabriel Mbaïrobé, alors que le vice-président, Oumarou Dewa était aussi présent non seulement dans la ville, mais dans la salle où se tenait le lancement départemental. Pendant que le ministre instruit toutes les 12 sections de se lancer très vite dans l’opération parce que le temps presse, le vice-président mesurait déjà ipso facto le retard qu’accusera Bénoué centre 1, suite à l’absence de son président de section.

C’est ainsi que le vice-président Oumarou Déwa saisissant cette occasion pour vouloir gagner en temps, obtient une autorisation de manifestation publique pour le mercredi 17 mars 2021 où il devait lancer l’opération à 15h précises. Déwa publie l’invitation le 16 mars signée pour le président de la section, le vice-président Oumarou Déwa. Le secrétaire de la section, le maire Alioum Garga voit en cela le manque de respect au président. Le vice-président Déwa se voit refuser l’accès à la salle pour tenir cette réunion. « Il n’a pas qualité de convoquer une réunion sans être mandaté par le président de la section, c’est une usurpation de titre et un désordre qui est en train de s’installer », explique le secrétaire de la section. Pour le vice-président qui argumente sa décision de tenir vite ce lancement pour motif de temps « J’ai convoqué une réunion au nom du président de la section afin de rattraper le retard accusé par rapport au travail de validation des sommiers politique de la section Rdpc de Bénoué centre 1 demandé par le SG du Comité central. Où est le mal en cela. Le calendrier fixé par la circulaire du SG prévoyait le lancement des travaux le lundi, or le président était indisponible et surtout injoignable, j’ai jugé bon de ne plus perdre le temps. L’accès à la salle de réunion nous a été refusé par le secrétaire de la section, sur instructions du président dit-il. Ce dont je me réjouis, c’est qu’au moins, cet incident les a réveillés », explique Oumarou Déwa.

Le samedi 20 mars, le lancement a finalement eu lieu à la permanence Rdpc, le vice-président Oumarou Déwa est enfin mandaté par le président de la section de présider cette cérémonie officielle de lancement de l’opération. « Il n’y avait pas suffisamment de temps parce que c’est un travail sérieux qui nous été demandé. Il y a eu des incompréhensions au départ, mais la sérénité est revenue et on fait place au travail. Mieux vaut tard que jamais », a rassuré le vice-président.

