Dr Ahmadou Sardaouna : « Les femmes et les jeunes occupent une place très importante

L’Action : Après que Dieu ait rappelé à lui le Président de la section le camarade François Saliou Müller, quelles sont les actions entreprises pour assurer la relève ?

Dr Ahmadou Sardaouna : Je voudrais avant toute chose, saisir cette nouvelle opportunité que vous m’offrez pour saluer une nouvelle fois la mémoire de cet illustre camarade. La disparition du camarade François Saliou Müller constitue une énorme perte pour nous. C’est un camarade qui a été à l’origine de la création de la section et a mené tous les combats importants pour le rayonnement du parti et de la section. Immédiatement après la confirmation de son décès, nous avons entrepris, de commun accord avec les membres de la section et la hiérarchie, des cérémonies d’hommage, dans le strict respect des traditions locales.

Concernant la relève, je dois vous avouer que le président Saliou Müller quitte la scène en nous laissant un important héritage. La commune de Garoua 2ème, connu pour être un fief de l’opposition, a basculé dans le giron du Rdpc depuis 2018. En effet, sous la direction du président Saliou Muller, le Rdpc a remporté toutes les élections organisées depuis cette date. Il s’agit notamment de l’élection présidentielle de 2018 où le candidat du Rdpc, S.E Paul Biya est arrivé largement en tête. Il s’agit aussi des élections municipales et législatives de 2020, où le Rdpc a conquis de haute lutte la commune de Garoua 2ème. Une première depuis la création de cette institution et enfin des élections des conseillers régionaux. Bien avant, il faut noter déjà que le Rdpc a déjà fait bonne figure lors des élections sénatoriales.

Vous convenez avec moi que c’est un héritage important qu’il va falloir tout faire pour préserver et aller à la conquête des nouveaux défis. Quelques jours après l’inhumation du président Saliou Müller, nous avons pris l’initiative, de commun accord avec la hiérarchie de notre parti, de réunir tous les membres des bureaux de section Rdpc, Ofrdpc et Ojrdpc de la Bénoué centre 2, ainsi que l’ensemble des présidents des sous-sections de cette unité administrative. La réunion a eu lieu le 26 janvier dernier et a servi de cadre pour dresser un état des lieux sans complaisance de la situation du parti à Garoua 2ème. Cela a été le cadre pour rappeler les défis qui nous attendent et saluer l’immense travail qui a été fait jusqu’ici. Au cours de cette grande réunion, nous avons tenu à encourager les militants et à les exhorter à redoubler d’efforts. Les véritables motivations qui doivent commander le militantisme de tous sont les valeurs que prônent le Rdpc et son président national, S.E Paul Biya. Permettez-moi de marquer ici notre reconnaissance au camarade le Secrétaire général du Comité central, le vice-premier ministre Jean Nkuété qui nous a adressé une lettre de félicitations à la suite du travail abattu au lendemain de l’organisation des obsèques du regretté président Saliou Müller.

On vous a vu distribuer des pages du 8 mars aux femmes de la section. Quelle est la portée politique d’une telle action à l’Ofrdpc de Bénoué centre 2 ?

Je voudrais d’abord rendre un grand hommage à ces femmes qui, en toutes circonstances, savent apporter une touche particulière pour faire avancer la société. On peut le noter aussi bien en politique que dans les autres secteurs comme l’économie, l’administration, l’agriculture, la santé, la culture, entre autres. La journée internationale des droits de la femme qui se célèbre tous les 8 mars dans le monde entier est l’occasion idoine pour marquer notre reconnaissance à ces dames qui sont nos épouses, nos filles, nos mamans, nos sœurs. La distribution des pagnes aux femmes de la section ne date pas de cette année, il faut bien le préciser, c’est une action parmi tant d’autres que nous menons depuis plus d’une dizaine d’années pour soutenir non seulement les femmes, mais également les jeunes de notre commune. C’est ainsi qu’au-delà du pagne du 8 mars, nous avons régulièrement offert des pagnes du parti et nous les soutenons régulièrement dans le cadre de la promotion des actions qui doivent leur permettre de s’épanouir dans la société. Les femmes constituent, avec les jeunes, un maillon essentiel dans notre société en général. Dans les politiques de développement prescrites par le président de la République, S.E Paul Biya, je note avec emphase que les femmes et les jeunes occupent une place très importante à Bénoué Centre 2.

L’initiative de distribution des pagnes aux femmes de la section rentre donc dans la suite logique du soutien que nous apportons régulièrement à ces femmes. Il ne s’agit pas d’une action spontanée, mais d’un soutien permanent à des femmes qui, il ne faut pas l’oublier, sont en première ligne sur le terrain pour ce qui concerne le travail du parti.

L’opération de validation des sommiers politiques est lancée. Mesurez-vous l’ampleur de la situation au niveau de la section ?

Cette opération est très importante, autant pour notre section que pour toutes les sections du Rdpc au Cameroun et à l’étranger. Comme l’a souligné la lettre circulaire du camarade Secrétaire général du Comité Central, le Vice-Premier ministre Jean Nkuété, il s’agit d’un processus qui va permettre d’établir la cartographie réelle des organes du parti. Et je vais le citer, c’est une opération qui va permettre “un maillage davantage maîtrisé du territoire national devant conduire au renforcement de l’encadrement de proximité des militantes, des militants et des populations. Il s’agit d’une démarche stratégique incontournable et impérative dans notre projet d’accroissement et de fidélisation de l’électorat du Rdpc, à l’aune des futures échéances électorales nationales.” Je pense que tout est dit dans ce passage de la lettre circulaire du SG du Comité central.

Nous avons tenu notre réunion de lancement avec tous les membres de la section le dimanche 14 mars 2021, au lendemain de la grande réunion départementale présidée par le ministre Gabriel Mbaïrobé. Au cours de cette réunion, toutes les explications relatives au bon déroulement de cette importante opération ont été données aux présidents de sous-sections, qui à leur tour vont aller sur le terrain pour coordonner le travail avec les comités de base et les cellules. Je dois préciser que l’essentiel du message que nous avons transmis à nos camarades portait sur les directives du Comité central, à savoir la concertation, l’esprit d’équipe et la transparence afin que le Rdpc en sorte grandi à la fin des opérations. Comme vous le savez, l’opération de validation du sommier politique va permettre à la fin de procéder à un toilettage des structures du parti pour faire disparaître les organes inexistants ou non fonctionnels, créer de nouvelles cellules, s’il y a lieu au regard de la vitalité du Rdpc dans l’arrondissement de Garoua 2, tout ceci bien sûr sous la supervision des responsables de la section.

Les présidents de sous-sections doivent maintenant se déployer sur le terrain, afin que le travail puisse avancer pour respecter les délais. Je saisis cette occasion pour dire ici qu’il n’y a pas de divergence au sein Rdpc dans la section Bénoué Centre 2. Le parti reste la préoccupation principale, il n’y a pas un individu qui prévaut, il s’agit d’un travail d’équipe et nous devons être tous soudés et solidaires, car, en cas de défaite, nous serons tous responsables et en cas de victoire, tout le monde doit profiter des lauriers.

Interview, Pierre ABDOU