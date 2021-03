De nombreuses villes secondaires exposées aux facteurs d’instabilité ont, ces derniers temps, bénéficié des réalisations afin d’améliorer le cadre et les conditions de vie de leurs populations.

Elles sont au nombre de 10, ces localités qui ont bénéficié de l’installation d’une école baptisée « Ecole de mes rêves », entres autres réalisations et projets de la phase pilote du Programme de développement économique et social de ces villes (Prodesv). Il s’agit notamment de Mogode dans la région de l’Extrême-nord, Touboro dans le Nord, Meiganga, Djohong, et Ngaoui dans l’Adamaoua, Kette, Betare Oya et Garoua Boulai dans la région de l’Est. Le ministre de la Décentralisation et du Développement local a procédé à leur inauguration les 4, 6 et 8 mars derniers pour les deux premières régions, alors que les gouverneurs des régions de l’Adamaoua et de l’Est vont achever l’opération, dans leurs régions respectives.

Le Prodesv qui s’inscrit dans la logique de la très haute sollicitude et de la grande mansuétude du président de la République, se veut « une contribution dont l’intérêt, la justesse, la pertinence et l’importance ne sont plus à démontrer, notamment en termes d’accompagnement et de renforcement de la résilience des Collectivités territoriales décentralisées », a déclaré le Minddevel, Georges Elanga Obam à l’étape de Mogode.

Une infrastructure financée par des partenaires bilatéraux dont l’Union européenne et la KFW, dans un contexte où l’afflux des réfugiés et des personnes déplacées internes a eu un impact négatif certain sur le tissu social de ces différentes communes. Ces déplacements des populations continuent d’ailleurs d’exercer une pression avérée sur les ressources et les infrastructures de tous ordres. Celle-ci vient s’ajouter à celles existantes, en projet ou en cours de réalisation dans le domaine de l’encadrement, de l’éducation et de la formation de la jeunesse dans de nombreuses villes camerounaises soumises à des facteurs d’instabilité.

S.W.F.

Serge William FOTSO