Respect des mesures barrières : Le secteur du commerce doit montrer l’exemple

C’est la principale recommandation faite par le ministre du Commerce, aux responsables des supermarchés, le 5 mars dernier à Yaoundé.

Lieux par excellence de brassage de populations et d’échanges, les commerces peuvent rapidement favoriser la propagation du coronavirus en cas de non-respect des mesures barrières. Surtout en ce moment où l’on note une recrudescence des contaminations au Cameroun, au cours de cette seconde vague qui donne des insomnies aux pouvoirs publics. D’où cette tournée d’inspection lancée par le ministre du Commerce le 5 mars dernier à Yaoundé par les supermarchés, et qui doit s’étendre à tous les lieux de vente du pays.

C’est par le supermarché Mahima que la caravane du Mincommerce, Luc Magloire Mbarga Atangana a lancé ce véritable marathon qui s’est achevé à Carrefour à Ekié, en passant par Casino, Santa Lucia Mvan et Dovv Messamendongo. A chaque étape, le membre du gouvernement va s’enquérir du dispositif de chaque établissement relatif au respect des mesures barrières édictées par le gouvernement. Ceci aussi bien à l’entrée qu’à l’intérieur et à la sortie. Dispositif de lavage de mains, thermo flash, gels hydro alcooliques, portiques de désinfection, désinfection des charriots et paniers, port systématique de cache-nez par tous les clients et personnels et le traçage au sol pour la distanciation physique entre clients d’une part, entre ces derniers et le personnel d’autre part. Ne manquant pas au passage, comme à l’accoutumée, de s’assurer de la présence dans les rayons des produits de consommation courante et du respect des prix homologués de ceux-ci.

Ces mesures de lutte contre le coronavirus qui doivent être permanentes, s’appliquent à tous, sans aucune exception, a martelé le ministre à ses interlocuteurs qui semblaient tous partager les inquiétudes et préoccupations du gouvernement qui met tout en œuvre pour que le virus du covid-19 ne se propage à haute échelle dans le pays qui jusqu’à ce jour, a été félicité pour sa gestion efficace de cette pandémie qui fait des ravages à travers le monde.

Au terme de cette première étape, le ministre s’est dit globalement satisfait de la prise de conscience des responsables de ces lieux de vente, qui appliquent tous les instructions du gouvernement en matière de lutte contre le Covid-19 ; même s’il y a des points à améliorer ici et là. Il n’a pas manqué de les féliciter en leur enjoignant de continuer tant que cela s’avérera nécessaire. Tout en envoyant un message à toute la communauté des affaires du pays qui a un rôle central à jouer dans la croisade contre cette pandémie qui impacte tous les secteurs, à commencer par l’économie dont les pertes en un an sont très importantes. Le Mincommerce leur a en outre demandé de prolonger le message du gouvernement contre le Covid. Car c’est grâce au concours de tous et de chacun, que le Cameroun remportera cette autre bataille en se protégeant soi-même et en protégeant les autres.

Claude MPOGUE