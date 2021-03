Mairie de la ville de Bafoussam : Poursuivre le changement

Un an après la mise en place de l’exécutif, Roger Tafam et son équipe entendent toujours travailler d’arrache-pied pour l’embellie de la ville.

Le 25 février 2020, s’est tenue à Bafoussam la première élection du maire de la ville. Une année après, l’équipe dirigée par Roger Tafam est restée fidèle à ses engagements de faire de la localité un grand pôle de développement. Le 25 février dernier, le maire de la ville a tenu une rencontre pour dresser le bilan de l’année écoulée et se projeter vers de nouvelles perspectives.

Au cours de la rencontre qui se tenait dans la salle des actes de la localité, le maire de la ville, au nom de son équipe, s’est félicité pour les réalisations qui ont été faites au cours de l’année 2020. Sur la base d’un diagnostic, la mairie a identifié les failles de la structure dont elle a hérité et a déclenché un mécanisme visant à améliorer ses performances. Ainsi, dans le cadre du programme C2D et des projets de la Can, plusieurs axes routiers ont été construits et réhabilités dans la localité, ainsi que des espaces marchands. Dans l’optique de l’amélioration du cadre de vie des populations, dès la prise de service de l’exécutif, la mairie de la ville a mis à la disposition des trois communes, des engins pour aménager la voirie secondaire et faciliter la mobilité urbaine. Au total 12 km de routes ont été reprofilés dans les trois communes que compte le département de la Mifi. En perspective, la mairie de la ville de Bafoussam entend remédier au problème de transport urbain qui reste un épineux problème. Notamment sur la zone Kouekong, située à 20 km du centre urbain. Le maire de la ville a rassuré les populations de ce que des partenaires ont déjà été saisis pour ce projet et des discussions prometteuses sont envisagées dans le sens de la mise en œuvre d’un moyen de transport par auto bus. Au-delà de modernisation de la cité, d’autres dossiers d’envergure sont en cours d’exécution pour l’extension de la ville de Bafoussam. Il s’agit de la localité de Kouekong qui va accueillir une cité moderne. Dans la même perspective, des études de restructuration des quartiers Kouogouo, Gouaché et Djeleng se poursuivent. À terme, ces quartiers seront transformés, pour le bonheur de ses habitants.

Pour ce qui est du reste, la mairie de la ville de Bafoussam nourrit beaucoup de projets et est à la recherche des financements pour les encourager.