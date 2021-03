Insalubrité à Yaoundé V : La mairie ne lâche pas la lutte

Un engagement la lie depuis quelques jours à une entreprise spécialisée dans la précollecte et le conditionnement des ordures ménagères dans l’arrondissement.

Une convention de partenariat entre la commune urbaine d’arrondissement de Yaoundé V et l’entreprise de nettoyage, de sensibilisation et de lutte contre l’insalubrité, Hyper Clean, a été signée vendredi dernier, 26 février 2021. Celle-ci habilite la société Hyper Clean à faire le conditionnement et la pré collecte des ordures ménagères dans l’arrondissement de Yaoundé V. Ladite société a ainsi pour mission de collecter les ordures ménagères à l’intérieur des quartiers et des villages de Yaoundé V par le biais des tricycles et des grands sacs de poubelles pour les ramener au niveau des bacs à ordures de la société Hysacam.

Pour mener à bien sa mission, Hyper Clean et son partenaire financier Sicca Sarl ont recruté 405 jeunes camerounais, selon la répartition suivante : 300 de l’arrondissement de Yaoundé V et 105 jeunes venant d’autres localités. Ils vont mobiliser 25 tricycles pour arpenter les quartiers et les villages de Yaoundé V et disposer 100 unités de vente des sacs plastiques. Dans la faisabilité des activités, les ménages achètent un sac biodégradable de 200 Fcfa auprès des agents qui ramassent les colis d’ordures ménagères, les transportent et les déposent dans les points de vente agréés. La mairie percevra 40% des recettes générées et la société Hyper Clean 60%.

Les agents de Hyper Clean bénéficieront de l’appui de la police municipale pour sensibiliser les populations sur les méfaits de l’insalubrité. Augustin Bala, maire de la commune de Yaoundé V invite ses populations à engager la lutte contre l’insalubrité : « le dernier conseil municipal de notre commune a décidé de punir d’une amende de 1000 Fcfa toute personne surprise en train de jeter des ordures par terre. Nous avons été séduits par le projet de Hyper Clean pour que nous ayons une ville propre. Nous ne voulons plus voir nos populations verser les ordures partout, notamment dans les cours d’eau, les rigoles et les caniveaux ».

La signature de cette convention de partenariat arrive quelques mois après la mise sur pied de la brigade permanente de propreté et d’embellissement de la commune urbaine d’arrondissement de Yaoundé V et après l’installation et la remise du matériel d’assainissement à plus de 50 comités de quartiers et de villages de Yaoundé V. In fine, le moins qu’on puisse dire est que l’exécutif communal de Yaoundé V est résolument engagé à faire de Yaoundé V la commune la plus propre du département du Mfoundi, de la région du Centre, voire du Cameroun.

Joseph MENYENE