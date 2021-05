Dîners de la décentralisation : Batouri accueille la 10ème édition

Elle se déroule ce 28 avril autour du thème «Vision pour une métropole en rétroprojection».

La région de l’Est abrite ce mercredi 28 avril 2021, les assises de la 10ème édition des dîners de la décentralisation. Pour le maire Oberlin Mbellessa, « C’est une aubaine pour notre localité d’abriter cette rencontre d’échange et surtout de partage de notre vision de développement. Nous sommes très heureux que Batouri ait été choisie, et nous pensons repartir de là, avec des idées fortes pouvant nous permettre de mieux articuler notre vision ». Le chef de l’exécutif de Batouri indique à ce sujet tout l’enthousiasme qui est le sien, au nom de la dynamique équipe qu’il conduit depuis un peu plus d’un an aujourd’hui.

D’ailleurs, ajoute-t-il, « Nous attendons non seulement les membres de l’exécutif, l’ensemble des conseillers, les collègues maires, mais aussi, tous les acteurs de développement (leaders d’opinion, Ongs, partenaires sociaux…) » capables de porter haut, plus fort et dans la durée, le souci premier des bénéficiaires qui ont fondé de réels espoirs en la nouvelle équipe qui ne marque pas d’ailleurs d’ambition. A l’endroit de la jeunesse, il indique : « Cela va être une occasion pour notre jeunesse de s’informer, et de pouvoir saisir les opportunités qui s’offrent à elle. Batouri, à l’image de l’ancienne capitale régionale de l’Est, ne doit pas sombrer, mais doit mettre au-devant, ses atouts ». C’est dans cet état d’esprit que les experts pour les questions de fonds, vont permettre à l’assistance de saisir non seulement le concept des dîners de la décentralisation, mais aussi le contenu de ce vocable.

NTANA MEKOK