Est : Bion Ngueri prend les commandes de la police

En l’installant dans ses fonctions le 23 avril 2021, le Dgsn Martin Mbarga Nguélé lui a recommandé la coordination des services de police, ainsi que de la lutte contre toute forme d’activité illicite.

Faisant suite au décret du chef de l’Etat, Paul Biya en date du 18 mars 2021, le commissaire divisionnaire Bion Ngueri, précédemment directeur des finances et du système informatique à la Délégation générale à la sureté national (Dgsn), est désormais le patron de la police dans la région du soleil levant. Il remplace à ce poste, le commissaire divisionnaire Ata Eric Shey, promu inspecteur général chargé du suivi des activités sportives, de la sécurité publique et de la police judiciaire. Il arrive à l’Est dans un contexte marqué par le renforcement du renseignement prévisionnel, au regard des mouvements politiques en Rca. Mais aussi, au regard du nombre impressionnant des réfugiés à l’Est, et du regain de la criminalité urbaine et des trafics de tout genre. A ce sujet, lui a rappelé Martin Mbarga Nguélé,: « Vous avez désormais la charge de coordonner les services de police dans une région relativement calme, où la criminalité est assez maîtrisée, mais qui reste encore sensible au niveau de sa frontière orientale. Cette partie orientale n’est pas épargnée par quelques actes de criminalité enregistrés de temps à autres. Notamment : les vols, les agressions, les cambriolages, les braconnages, les rapts, la contrebande… Par ailleurs, la région de l’Est de par sa position, subit les effets des troubles que connait la République centrafricaine ». Des missions bien connues, au regard de sa riche expérience professionnelle dans les différents postes de responsabilité où il a précédemment exercé. Douala, Bamenda, Nkongsamba…avant d’occuper les fonctions de directeur des finances et du système informatique à la Dgsn. Poste qu’il a occupé avant le décret du chef de l’Etat Paul Biya, du 18 mars 2021.

Le maire de la ville, Jean Marie Dimbele Sodéa dans son mot de bienvenue a laissé entendre que dans le cadre du soutien aux efforts du gouvernement pour accompagner les services de la police, il sera construit dans la ville de Bertoua, cinq postes de police pour améliorer les conditions de travail de ces gardiens de l’ordre et de la sécurité publique. S’adressant à l’élu du jour, ajoute le patron de la police : « Vous disposez d’un solide atout qui puisse vous permettre de travailler sereinement, à la suite du travail abattu par votre prédécesseur, pour apporter des solutions idoines pour la sécurité de notre territoire. Vous devez travailler pour la recherche du renseignement opérationnel et prévisionnel, afin de faire échec à toute tentative d’entreprise criminelle ou de perturbation à l’ordre public et de la paix dans cette région ». Des missions qui ne lui sont pas étrangères, eu égard à son parcours. Titulaire d’une licence en droit public, le commissaire divisionnaire Bion Ngueri est un homme de terrain. Il connait la mentalité des criminels qu’il a mis hors d’état de nuire durant toute sa vie. Il a donc le profil de l’emploi et les hors la loi n’ont qu’à bien se tenir. Il a pris fonction, au cours d’une belle cérémonie, en présence du gouverneur Grégoire Mvongo et de tout le gratin politico-administratif. Une séance de travail dans les services du gouverneur a mis un terme à cette passation de commandement à la tête de la police à l’Est.