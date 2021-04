La somme de tous les militants

L’opération de validation du sommier politique dans les organes de base du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais est censée être terminée sur le terrain depuis hier, 13 avril. À titre de rappel, les activités avaient débuté le 13 mars et les équipes mises en place à cet effet, au premier rang desquelles les présidents de sections, disposaient d’un mois à peine pour procéder à la « vérification de la fonctionnalité effective des organes de base (sous-sections, comités de base, cellules) d’une part et à « la mise en place, en tant que de besoin, de nouveaux organes de base en vue d’atteindre, localement, un niveau d’encadrement de proximité efficient ». À travers cette mobilisation de grande envergure, le RDPC visait l’établissement de la « cartographie réelle des Organes de Base du Parti, pour un maillage davantage maîtrisé du territoire national devant conduire au renforcement de l’encadrement de proximité des militantes, des militants et des populations ».

En même temps que la carte des structures, le Parti procédait également au recensement de ses militants, titulaires ou non d’une carte d’adhésion. Cette dernière disposition avait failli être une pierre d’achoppement entre certains responsables et militants sur le terrain. En effet, le prétexte était tout trouvé pour des présidents mal intentionnés pour écarter des militants qui ne leur seraient pas favorables au moment des élections internes !! Las! Conscient et informé de ces mauvaises intentions, le Secrétaire général a instruit il y a 48 heures les présidents des commissions de validation du sommier politique de « faire procéder à l’enregistrement dans leur ressort de compétence des militantes et des militants des cellules détenteurs des cartes d’adhésion ou en attente de leur acquisition ». En clair, TOUS les militants, sans exclusive, doivent être inscrits dans les registres du parti, y compris ceux qui n’ont pas encore acquis leur carte d’adhésion. Malheur à ceux qui voulaient exclure des militants et violer ainsi la vocation, le sens et l’essence du rassemblement consubstantiel au RDPC !! Cette ouverture d’esprit de la hiérarchie du Parti, cette obsession de vouloir inclure le maximum de militants aux fins d’élargissement de la base militante contraste malheureusement et paradoxalement avec les manœuvres de certains responsables locaux qui ont passé leur temps à violer la circulaire du Secrétaire général du comité central.

Au moment où l’opération tire à sa fin, il n’est pas superflu de dénoncer ces dérives et ces tentatives insidieuses susceptibles de fragiliser plutôt le parti. Là où la direction prescrivait le travail d’équipe, la concertation et la collaboration, on a vu des responsables travailler seuls, en petits comités et en catimini. À coup de cachoteries, de menaces, d’intimidations et de pressions diverses, les procès-verbaux étaient validés et signés à huis-clos par une poignée de militants seulement. Le point d’orgue a été atteint dans une section où des présidents de sous-sections et de comités de base ont refusé de déposer leurs sommiers et ont signé une motion de déchéance à l’encontre de leur président de section accusé de toutes sortes de violations de la circulaire. Ces cas marginaux devraient être sanctionnés avec la plus grande rigueur.

Qu’à cela ne tienne, dans quelques semaines le RDPC aura un sommier neuf, renouvelé et surtout adapté aux nouvelles exigences de la concurrence politique. Les brebis égarées dans ses rangs ne pourront pas le détourner de ce noble objectif prescrit par le Président national, Paul BIYA: rester le parti leader et majoritaire au Cameroun.