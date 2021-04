Mairie de la ville de Douala : Le compte administratif approuvé

L’exercice 2020 a été examiné lors de la session ordinaire tenue le 31 mars dernier en présence du préfet du Wouri, Benjamin Mboutou.

La salle de fêtes d’Akwa a abrité mercredi dernier, la première session ordinaire de l’année 2020 de cette institution. Principal élément au menu de ces retrouvailles, l’examen et l’adoption du compte administratif de l’exercice clos au 31 décembre 2020. Selon le Dr Roger Victor Mbassa Ndine, président du conseil de communauté, cette session se tient alors que l’exécutif vient de terminer sa première année à la tête de la mairie de la ville de Douala.

Dans le contexte particulièrement difficile né de cette crise sanitaire mondiale, l’institution a revu son budget de l’année 2020 à la baisse, pour tenir compte des incidences négatives de la pandémie Covid-19. Le conseil a ainsi adopté un budget rectificatif d’un montant de 46 496 470 653 francs CFA. Celui-ci s’est retrouvé en nette diminution par rapport au budget initial de 57 783 921 041 francs CFA. C’est à ce budget rectificatif que s’est rapporté le compte administratif soumis le 31 mars dernier au vote de l’organe délibérant. Le projet du compte administratif de l’exercice clos au 31 décembre 2020, fait ressortir des recettes d’un montant total de 44 108 827 288 francs CFA. Les dépenses sont à hauteur de 43 706 629 281 francs CFA. Après une prise en compte des recettes et des dépenses à régulariser, il s’est dégagé un excédent de 2 135 786 799 francs CFA.

Le receveur de la communauté va présenter à l’assistance le compte de gestion. En bonne place, l’exécution des projets inscrits en 2020. Et parmi ceux-ci, l’accent a été mis sur l’assainissement et la voirie, les infrastructures et les équipements. En clair, au cours de l’année 2020, la ville de Douala a bénéficié des travaux d’aménagement de la voirie urbaine, notamment certains ouvrages de franchissement pour faciliter l’accès à certains quartiers enclavés en période de grandes précipitations, la lutte contre le désordre urbain, les constructions anarchiques parfois dans des zones non constructibles, objet des effondrements etc. Pour le Dr Roger Victor Mbassa Ndine, « La mairie de la ville de Douala est dans un processus de modernisation qui ambitionne de transformer son espace géographique en une destination où il fait bon vivre ».

Les conseillers ont reçu favorablement les comptes présentés et les ont votés à la majorité, en dépit de quelques voix discordantes, mais sans passion. Le préfet, en tant que tutelle, va féliciter le chef de l’exécutif communautaire et son équipe pour l’exceptionnel travail accompli en un an de mandature. Afin de poursuivre sur la même lancée, Benjamin Mboutou a émis des observations et recommandations qui ne sont certainement pas tombées dans les oreilles des sourds. Tout s’est achevé dans la convivialité.

Emmanuel BITOTEN