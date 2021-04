Partenariat Franco-Camerounais : Un lien pour booster l’économie

Le ministre des Pêches et des Industries animales, Dr Taïga, et l’ambassadeur de France au Cameroun, Christophe Guilhou ont procédé à la mise en eau des maîtres pêcheurs dans la cité balnéaire de Kribi, le vendredi 2 avril 2021.

Nouhou Bello préfet de l’Océan, l’Evêque du diocèse de Kribi Mgr Damase Zinga Atangana, le Coordonnateur du Programme AFOP Pierre Blaise Ango, le maire de la ville intelligente Guy Emmanuel Sabikanda, les deux maires de Kribi 1er Diyo Keller et Kribi 2ème Flavy Ntoutoum, ont effectué une remise solennelle des pirogues de pêche à moteur aux 17 binômes de jeunes maîtres-pêcheurs camerounais. Ces pirogues ayant à bords leurs légitimes propriétaires, ont été mises en eau, sous des applaudissements du public, venu assister à cet événement à la plage de Ngoyé. Ces maîtres-pêcheurs formés par le Programme d’appui à la réforme et au développement de la formation professionnelle dans les secteurs de l’agriculture, de l’élevage, et des pêches – phase de consolidation et de pérennisation (PCP-AFOP), sont désormais des professionnels dans le secteur de la pêche au Cameroun.

Ici, on a eu droit à des discours et à une remise des parchemins, certificats et permis professionnels de pêche, de navigation, de navigabilité, de jauge et d’immatriculation. La partie discursive, le maire de la ville intelligente de Kribi Guy Emmanuel Sabikanda, sous ce vent marin doux sous les cocotiers, a salué la présence du Minepia et de l’ambassadeur de France à cette cérémonie qui ouvre Kribi à la pêche professionnelle. Le maire ne manquera pas de présenter les problèmes qui minent ce secteur dans la cité balnéaire. L’amateurisme, les pirogues hors-normes aux moteurs hors-bord, la présence des pirates et une pénurie de plus en plus criarde du poisson, au moment où la population de Kribi augmente de façon supersonique, à cause des grands projets structurants du président Paul Biya.

Heureusement, le Cameroun, grâce au partenariat de la France à travers l’Agence française de développement (Afd), a mis sur pied le programme PCP-AFOP, pour une pêche durable et professionnelle. Le Coordonnateur national de ce programme, Pierre Blaise Ango, qui présente dans les détails, ce programme qui, aux dires de Son Excellence Christophe Guilhou, a déjà formé 15 000 jeunes Camerounais aux métiers agro-pastoraux et hallieutiques, pour un investissement de 59 milliards de francs CFA.

Selon Pierre Blaise Ango, le Programme PCP-AFOP a formé 30 maîtres-pêcheurs pour 6 centres de pêche dont Londji et Campo. La formation de ces jeunes compatriotes, qui sont venus des centres de formation de Bonamatoumbé, Debundscha et Londji, à 40% réflexivité, 40% de pratique et 20% de théorie. Ils sont formés dans la conduite de l’embarcation, les mesures de sécurité, les opérations de pêche, la gestion d’une entreprise de pêche et la construction des engins de pêche. L’objectif affiché par le gouvernement, c’est d’en faire des entrepreneurs de pêche. D’où ce soutien de 5 millions de Francs CFA par binôme de maîtres-pêcheurs.

La conséquence de cette sortie est multiple pour le Cameroun : réduction des importations de poissons, assurance de la sécurité alimentaire, et bien-sûr, il est question d’assurer la sécurité de la pêche. Dans cette cuvée, Pierre Blaise Ango présentera une femme d’exception. C’est la seule femme qui a subi toute la rudesse de cette formation. Elle recevra un prix spécial : un magasin et un four amélioré pour la transformation et le séchage du poisson. Toute une entreprise.

Pêche de 3ème génération

L’ambassadeur de France au Cameroun, Christophe Guilhou s’est ainsi dit animé d’une immense fierté pour les résultats obtenus. Résultats basés sur le renforcement du capital humain, l’adaptabilité aux questions d’emploi, et la multiplication de la richesse. L’ambassadeur de France au Cameroun, en indiquant le soutien réaffirmé de la France au développement du secteur agropastoral et halieutique, a redit tout l‘engagement de l’Agence de coopération pour le développement et le C2D à accompagner le Cameroun pour une pêche professionnelle et responsable.

C’est cette pêche de troisième génération que le Cameroun promeut, sous la très haute impulsion du président de la République, Son Excellence Paul Biya, a affirmé avec force le Dr Taïga, ministre des Pêches et des industries animales. Une pêche de troisième génération dont les piliers sont l’accroissement durable, l’amélioration de la gouvernance et du capital humain, le renforcement de la résilience, et la réponse adaptée à l’auto-emploi et à l’offre de production.

« Vous êtes certes des pêcheurs, mais surtout des maîtres pêcheurs ; vous êtes certes des maîtres pêcheurs, mais surtout des entrepreneurs ; ceux sur qui le Cameroun entier compte pour la pêche de troisième génération », indiqua le Dr Taïga. Le gouvernement prendra d’autres mesures fortes pour l’émergence projetée de ce secteur clé par le président Paul Biya, a conclu le Minepia, aux côtés de qui le préfet Nouhou Bello représentait le gotha gouvernemental. Arrive alors le moment, où tous ces lauréats venus du Sud-ouest, du Littoral et du Sud, ont reçu les documents certificatifs de leur entrée royale à la profession de maîtres-pêcheurs.

Maurice YOM