Can féminine de handball : C’est parti !

Le coup d’envoi de la compétition a été donné hier 8 juin 2021. Les onze pays en lice visent le sacre continental.

C’est à travers deux rencontres que la 24e édition de la Coupe d’Afrique des Nations féminine de handball s’est ouverte hier au palais polyvalent des sports de Yaoundé. Le groupe B a été le premier à descendre dans l’arène avec deux matches disputés à huis clos en raison de la pandémie de la Covid-19. En lever le rideau, les Nigérianes ont croisé le fer avec les Congolaises. La rencontre s’est soldée par la victoire du Congo sur le Nigeria (35 – 16). Le deuxième match, a vu la victoire sans bavure du Cameroun sur le Kénya (40 – 16).

Suite au forfait de l’Algérie, cette compétition regroupe finalement onze pays qui nourrissent tous l’ambition non seulement de bien figurer dans la compétition mais aussi de succéder à l’Angola au palmarès de cette compétition que le Cameroun organise pour la première fois. Dans le groupe A, on retrouve le Sénégal, la Tunisie, la Guinée et Madagascar. Le groupe B est composé de la République Démocratique du Congo, du Cameroun, du Nigéria et du Kenya. L’Angola, le Congo et le Cap Vert sont logés dans le groupe C. Sur les onze pays en lice, quatre ont déjà remporté le trophée continental au moins une fois. Il s’agit de l’Angola, vainqueur à treize reprises, du Congo sacré quatre fois, de la Tunisie couronnée à trois reprises et du Nigéria vainqueur en 1991.

Le Cameroun, malheureux finaliste à trois reprises, ambitionne d’entrer dans ce cercle très restreint ou à défaut d’atteindre les demi-finales et de se qualifier ainsi pour la prochaine Coupe du Monde seniors dames de handball prévue en fin d’année en Espagne. C’est un objectif largement à sa portée.