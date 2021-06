Tour du Cameroun : Kamzong Abossolo s’offre la 17ème édition

Les Camerounais ont renoué avec la victoire, au terme d’une course bien maîtrisée et bien organisée.

Le 17 ème tour cycliste international du Cameroun est entré dans l’histoire dimanche dernier, 6 juin 2021 au boulevard du 20 mai à Yaoundé. Les cyclistes camerounais n’ont remporté aucune des huit étapes de la compétition, mais l’un d’eux a terminé en maillot jaune. Il s’agit de Clovis Kamzong Abossolo de la Snh Vélo Club, qui a occupé le premier rang au classement général devant les 53 coureurs qui ont franchi la ligne d’arrivée.

Six ans après avoir remporté son premier maillot jaune, Clovis Kamzong Abossolo inscrit ainsi pour la deuxième fois son nom au palmarès de cette course. Même si les cyclistes camerounais n’ont remporté aucune étape, Clovis Kamzong Abossolo estime qu’il n’a pas volé son maillot jaune qu’il a dédié à deux de ses encadreurs techniques décédés récemment. Il l’a dit à l’arrivée de la 8 ème étape au boulevard du 20 mai : « C’est une victoire méritée. Depuis six ans, nous courons après cette victoire. Ça fait vraiment plaisir. Je pense qu’on a coemblé tous les Camerounais de joie. Cette victoire est un hommage à Dieudonné Ntep et à Joseph Sanda, deux de mes encadreurs techniques qui nous ont quittés il y a quelques temps. Je leur dédie cette victoire ».

Le coureur de la Snh Vélo Club ne croit pas si bien dire. En effet, de la première à la huitième étape, il a toujours été dans le peloton. 5 ème au classement général lors des deux premières étapes, il a gravi à la troisième place après la troisième étape Bangangté-Nkongsamba et à l’arrivée de la sixième étape – Douala-Kribi –, il a ravi le maillot jaune au Français Alexandre Leonien. Le sociétaire de la Snh Vélo Club revient sur le tournant de la course : « la compétition s’est jouée à l’étape de Kribi parce qu’on est parti à l’échappée très tôt. On a contrôlé la course. C’est lors de cette étape que nous avons fait la différence. Après, il fallait gérer les écarts au cours des deux dernières étapes. On a conservé le maillot jaune avec douze secondes d’avance. Tous les cyclistes sont venus chercher le maillot jaune, mais il est resté au Cameroun. Nous sommes très satisfaits ». Honoré Yossi, président de la fédération camerounaise de cyclisme est également un homme comblé. Et pour cause, l’objectif qu’il avait fixé aux douze clyclistes camerounais au départ du tour a été atteint. « C’est un sentiment de fierté, d’allégresse qui m’anime. Six ans après, le Cameroun arbore à nouveau le maillot jaune. La leçon à tirer de ce 17 ème tour est qu’il ne faut jamais s’avouer vaincu. Le maillot jaune a changé de porteur quasiment tous les jours jusqu’à l’étape de Kribi. Les enfants ont cru ; nous avons mis en place une tactique et elle a porté des fruits. Je dis merci aux encadreurs techniques et aux cyclistes qui ont travaillé d’arrache-pied pour que ce 6 juin soit un jour de gloire », a fièrement déclaré Honoré Yossi.

Pour le reste, on dira que l’organisation a été à la hauteur des attentes. Les heures de départ des étapes ont été respectées dans l’ensemble, la sécurité de toute la caravane, voire du public été assurée aussi bien par les équipes médicales que par les forces de défense et de sécurité du départ du tour jusqu’à l’arrivée finale.

St. J.M