Conseil régional du Sud : Le secrétaire général installé

Henri Joël Bothé Bebeya, valeureux fils de Campo dans le département de l’Océan, a pris les commandes et entend mener à bien ses fonctions.

Ce jeune administrateur civil principal au parcours professionnel exceptionnel, vient de prendre fonction à Ebolowa, au cours d’une une cérémonie très courue, présidée par le Président du Conseil Régional Emmanuel Mvé Elemva. Tous les dignitaires présents, sont venus témoigner leur Reconnaissance à un Homme : Son Excellence Paul Biya, Président de la République, Chef de l’État, Président national du Rdpc. Et les premiers mots de l’heureux promu, sont allés à l’endroit de ce grand homme d’État. L’administrateur civil principal Henri Joël Bothé Bebeya, n’a eu que quelques mots de profonde gratitude, à l’endroit du Président Paul Biya. Les remerciements sont aussi venus de son Campo natal, où a été déployé pancartes et banderoles sur la place des cérémonies. On pouvait donc lire : « Les populations de la commune-okola.comons de Campo disent infiniment merci à S.E.M. Paul Biya », ou encore, les militantes et militants du Rdpc de la section Océan Sud Maritime à Campo, expriment leur profonde gratitude à Son Excellence le Président Paul Biya, pour la brillante nomination de leur fils Bothé Bebeya Henri Joël au prestigieux poste de Secrétaire Général du Conseil Régional du Sud.

Son parcours académique est jonché de brillances. C’est une étoile qui a eu son Cepe et son Bepc avec panache à Campo, avant d’enclencher son aventure conquérante à Yaoundé, où il passe avec brio le Probatoire, le Baccalauréat, la Licence et la Maîtrise en Sciences Politiques à l’université de Yaoundé 2. C’est toujours dans la capitale du Cameroun qu’il décroche son concours d’entrée à l’Enam, et est lauréat de la promotion 2001 – 2003, de cette école.

Militant engagé du Rdpc, il est né le 13 juillet 1979 à Campo ville, le jeune administrateur est entraîné au développement local, car en effet, conseiller municipal à Campo, il s’abreuve de l’expérience du maire Robert Olivier Ipoua.

Henri Joël Bothé Bebeya arrive au Secrétariat général du Conseil Régional du Sud, au moment où le budget de l’institution vient d’être voté, ainsi qu’une Importante délibération : le Plan Stratégique de développement de la région du Sud. C’est lui l’homme-orchestre qui devra animer ce Plan de développement pour des investissements attendus par les quatre départements, que sont la Mvila, la Vallée du Ntem, le Dja et Lobo et l’Océan

Maurice Yom EDJANGA