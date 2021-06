Gestion, traitement et valorisation des déchets : L’exemple qui vient de Dschang

La solution de tri des déchets de cette ville du département de la Menoua a été inauguré le mardi 22 juin 2021, par le Mindevel, en présence de l’ambassadeur de France au Cameroun.

Logée sur le site de Siteu, Val’Box ambitionne de révolutionner la production agricole biologique dans cette commune pionnière et même dans tout le pays grâce au compost qui sera produit ici. Fruit du partenariat entre la commune de Dschang et l’entreprise française Ar-Val, cette unité qui est déjà opérationnelle, a une capacité de traitement de 7 tonnes de déchets par heure.

C’est cette formidable initiative que le ministre Georges Elanga Obam est allé inaugurer en présence de l’ambassadeur de France au Cameroun, Christophe Guilhou, du ministre Jean de Dieu Momo, d’une quarantaine de maires du pays, des chefs traditionnels et des autorités administratives conduites par le gouverneur, Awa Fonka. Sans oublier le directeur général du Feicom, Camille Akoa Augustine et le président des Cvuc, Augustin Tamba.

Dans son mot de bienvenue, Jacquis Kemleu Tchabgou, le dynamique maire de Dschang a déclaré que sa commune s’inscrit définitivement dans la transition verte. Avant de présenter le projet qui a bénéficié du soutien de la France et de ses formidables perspectives pour une ville à forte croissance comme Dschang qui sera mieux assainie que par le passé. La cité universitaire dont le développement est tout aussi fulgurant depuis que ce nouvel exécutif municipal est à sa tête.

Le représentant de l’Union européenne viendra dans son intervention, confirmer la justesse de cette option de production du compost appelé à remplacer les engrais chimiques plus néfastes à l’environnement. Raison pour laquelle son institution a apporté sa contribution à cette économie circulaire à hauteur de 288 millions de F.

Même son de cloche pour l’ambassadeur de France dont le pays a mis à contribution, non seulement son savoir-faire, mais également un financement de 600 millions de francs. Non seulement cet acte vient renforcer la coopération France-Cameroun, mais, elle rentre en droite ligne des objectifs de développement et d’appuis de la France à ses pays amis à travers l’Agence française de développement « AFD », sans omettre l’impact que ce projet futuriste qui est le tout premier en Afrique noire, aura sur la vie des populations.

Prenant la parole dans un tonnerre d’applaudissements, le ministre de la Décentralisation et du Développement local, va de prime abord, magnifier l’excellente coopération existant entre son pays et la France. Ajoutant par la suite que cette initiative de la ville de Dschang qui est appelée à faire tache d’huile, est une avancée concrète du processus de décentralisation au Cameroun, tel que le prône le chef de l’État, Paul Biya qui est particulièrement soucieux de l’amélioration des conditions de vie des populations et de leur épanouissement docile économique.

Pour le Mindevvel en effet, cette cérémonie qui est la parfaite illustration du dynamisme de l’exécutif municipal conduit par Jacquis Kemleu Tchabgou, est à féliciter vivement. Pour lui, il s’agit d’un laboratoire du développement durable, une source de revenus réelle pour la ville et une niche d’emplois. D’où son souhait de la voir maintenir le cap pour demeurer le porte flambeau du développement local qu’il est déjà.

L’on est ensuite passé à l’inauguration de cette infrastructure qui est autonome en énergie grâce à ses plaques photovoltaïques. L’assistance a ainsi assisté à une démonstration consistant en la transformation séance tenante des ordures ménagères en compost. Ce qui a totalement convaincu de nombreux édiles qui ont tout de suite pris langues avec le représentant de l’entreprise constructrice, Ar-Val, dont le directeur commercial, Blaise Metangmo, d’origine camerounaise, était bel et bien présent à cette cérémonie qui rentrera dans les annales de la ville de Dschang.

Claude MPOGUE